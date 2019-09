Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 23 settembre 2019) I cambiamenti importanti,quelli che vediamo nella mobilità, richiedono nuove figure professionali che vanno anche formate

Domenico_Marra : #Lavoro IL CASO/ Giovani, scuole e imprese: come non perdere il treno dei nuovi lavori - MariLana_DelRey : @Sara_Uffa In teoria sì, nel mio caso no, ma la maggior parte dei giovani sono mantenuti dai genitori, quindi sì da quel punto di vista sì - VinciSantamaria : @f_smorgoni @micheleboldrin Direi che il caso di sua figlia non è rappresentativo. I 'giovani' italiani all'estero… -