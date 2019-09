Ikea ecosostenibile | entro il 2030 produrrà più energia rinnovabile di quanta ne consuma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) L’ecosostenibilità è di grande attualità, e grandi aziende come Amazon e Google non sono le uniche a investire nelle energie rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2. L’ultima in ordine di tempo a investire in questo senso è, che ha annunciato che dalpiù” dine consumerà. La nota azienda svedese scrive nella nota ufficiale che è consapevole del fatto che “la responsabilità disi estende lungo l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti, dall’estrazione di materiali, dai negozi e dai punti di contatto in cui incontriamo i nostri clienti, all’utilizzo e alla fine della vita dei nostri prodotti”. Per questo l’azienda sta apportando modifiche a tutti i livelli di business per ridurre il più possibile le emissioni. La sua intenzione è “diventare positiva dal punto di vista climatico”. ...

