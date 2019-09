Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) (foto: Paolo Nespoli/ESA/NASA/Getty Images) Ricordate la storia delnellainternazionale? A distanza di più di un anno dalla scoperta e dall’inizio delle indagini, ufficialmente cause e responsabilità non sono ancora note. Eppure di recente, parlando davanti a una giovane platea, Dmitry Rogozin, capo dell’agenziarussa Roscosmos, ha affermato: “sappiamo benissimo cos’è successo, ma rimarrà un segreto”. Ma che, davvero? Che sia stata una leggerezza, una forma di ironia per far colpo su pubblico, poco importa, ora la Nasa pretende delle spiegazioni. Ripercorriamo in breve la vicenda. Nel 2018 gli astronauti a bordo della Iss si accorsero che la pressione interna stava lentamente ma inesorabilmente calando, così si misero a perlustrare centimetro per centimetro le camere spaziali individuando infine un forellino di 2 mm di diametro nella ...

MilanoCitExpo : I russi sanno perché sulla Stazione spaziale c’era un buco, ma non vogliono rivelarlo… - MarioDcanta : @giorgiaa26 @matteosalvinimi Per i russi rivolgersi al pci, ex pds ex ulivo ora pd, di rubli ne sanno qualcosa. Il… - alfredobianchi : @valfurla Il modo più facile per portare Salvini al potere e quello di scaricare il maggior numero di 'odiati e per… -