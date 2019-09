I migliori hotel per un weekend in Italia

Tokyo - grande successo per l’hotel dei morti - le salme sono ospitate in una stanza riservata e hanno i migliori confort : In Giappone negli ultimi anni c’è stato un aumento spaventoso dei defunti. Dal 2011 c’è stato un incremento di quasi 60 mila unità all’anno. A Tokyo un gruppo di imprenditori ha deciso di investire su qualcosa di macabro ma originale, costruire un hotel per i morti. l’hotel per i morti consente alle salme ospitate di avere tutti i confort possibili. Una stanza per ogni salma con una temperatura che permette la perfetta conservazione ...