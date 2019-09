I fan di Battiato si radunano sotto casa del maestro e cantano “La cura” La

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 23 settembre 2019) L’iniziativa aveva il titolo di un suo brano, «Invito al viaggio», come passaparola è bastato facebook: e così circa duecento fan di Francosi sono ritrovati a Milo, alle pendici dell’Etna, il vulcano maestoso che i catanesi chiamano familiarmente «’a muntàgna». Poi da lì, a piedi o in auto, “in pellegrinaggio” verso Praino, una frazione del paese, in direzione della villa dalla facciata rosa dove il cantautore trascorre una convalescenza che chi è cresciuto con la sua musica avverte ormai troppo lunga. «Franco sta molto meglio – assicurano i familiari – e vi ringrazia tutti». Laconico messaggio di risposta via citofono quando qualcuno ha suonato al campanello chiedendo che almeno una piccola delegazione – due o tre persone – potesse essere ricevuta dall’artista. Niente da fare, i parenti hanno alzato un muro di protezione e di riservatezza. Sono arrivati un po’ da ogni parte ...

BeliceIt : Franco Battiato e la malattia. I fan si radunano sotto casa sua in Sicilia - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Raduno dei fan di @Franco_Battiato a Milo per cantare #LaCura sotto casa sua (video) - OptiMagazine : Raduno dei fan di @Franco_Battiato a Milo per cantare #LaCura sotto casa sua (video) -