I 5 look migliori degli Emmy Awards 2019 secondo Vanity Fair

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Nella serata di domenica 22 Settembre, nel Microsoft Theater a Los Angeles, si è svolta la cerimonia di premiazione. Durante l'evento vengono premiate leproduzioni e serie televisive. Vediamo insieme quali sono state le celebrità che hanno indossato gli outfit più acclamati della serata.

FaceShoppy : Emmy Awards 2019: i migliori beauty look dei vincitori #ad: - Autecate : RT @Prada: Rivivi la sfilata #PradaSS20 'A Style' con i migliori look della prossima stagione presentati a Milano. - jodiecomerfan1 : RT @dilelannister: Non per dire, ma questi sono i migliori look della serata #Emmys -