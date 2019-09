Ha contratto debiti e decide di vendere le ceneri della moglie su e-bay per poter

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Questa vicenda è accaduta a Byron Bay, a nord di Sidney dove un uomo di 45 anni, Ashely Mackinnon ha speso tantissimi soldi percurare la. La donna infatti si era ammalata di cancro e il marito, per farla curare, l’aveva trasferita dall’Australia all’America perché solo lì era disponibile una cura che non c’era altrove. Perla curare al meglio in America, però, aveva speso circa 60.000,00 euro e aveva bisogno di rientrare dei soldi perché si era indebitato e non sapeva come fare. Ed è stato a quel punto che gli è venuta un’idea:le cenereisu e-bay e con il ricavato sistemare i. Nei primi giorni che ha messo l’annuncio ci sono state numerose visite ma dopo pochissimo gli amministratori hanno capito cosa conteneva quella bottiglia e hanno immediatamente tolto l’annuncio. Il marito ha rilasciato un’intervista alla radio ...

