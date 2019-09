Guida Fortnite x Batman | come completare tutte le sfide dell’evento Benvenuto a Gotham

Guida Fortnite 10 : dove trovare la Stella Segreta della Settimana 7 : Fortnite 10 continua la sua cavalcata in rete con Estate Succosa. Si tratta della nuova tornata di missioni confezionate dagli sviluppatori di Epic Games per il loro celebre Battle Royale, ancora giocatissimo su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Un vero e proprio fenomeno che deve la sua fortuna alla stessa compagnia, attivissima nell'offrire agli appassionati contenuti sempre aggiornati e ...

Guida Fortnite 10 Settimana 6 : dove trovare la Stella della Battaglia segreta : La Settimana 6 di Fortnite 10 è ormai entrata nel vivo. Tutti i giocatori ancora impegnati sui server dello shooter online di Epic Games su PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Android - possono infatti lanciarsi in nuove Sfide e nella struttura a Missioni introdotta dal team di sviluppo americano. Obiettivo è quello di guadagnare esperienza, skin speciali e oggetti cosmetici, così come, per gli ...

Sfide di Borderlands 3 in Fortnite : Guida a Trova l’occhio mancante di Claptrap e riportaglielo : La Battaglia Reale di Fortnite non smette mai di stupire i suoi appassionati. Con la decima stagione in pieno corso, oggi - 27 agosto 2019 - i ragazzi di Epic Games hanno ben pensato di arricchire l'esperienza del loro shooter online introducendo diverse e golose novità. Quelle legate all'update 10.20, che coinvolgono la Battle Royale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa, ma anche quelle legate ad un evento del tutto a sorpresa al via proprio ...

Guida Fortnite 10 : Spara e Spera - come completare tutte le Missioni della Settimana 2 : Fortnite 10 è entrato ufficialmente nella sua seconda Settimana. Dopo l'avvio controverso della decima stagione - soprattutto per la presenza di robot non troppo apprezzati dalla grande community dello Sparatutto online -, i ragazzi di Epic Games continuano per la loro strada, mettendo da parte il canonico sistema di Sfide Settimanali per abbracciare quello delle Missioni. La più recente è Spara e Spera, che mette alla prova le nostre abilità ...

Guida Fortnite Stagione 10 : dove trovare e come usare il mech B.R.U.T.O. : Fortnite Stagione 10 ha finalmente debuttato nel panorama videoludico. Epic Games ha infatti avviato la distribuzione dell'aggiornamento 10.0 lo scorso primo agosto, inaugurando ufficialmente la nuova season del suo celebre shooter costruttivo. Rivoluzionando allo stesso tempo il sistema di Sfide, integrato ora con le Missioni Settimanali e le Missioni a Tempo. Non solo, con l'evoluzione della Battaglia Reale più giocata di sempre, la grande ...

Sfide 2° compleanno di Fortnite : Guida Ottieni salute o scudo con la torta di compleanno : Il 2° compleanno di Fortnite Battle Royale è finalmente entrato nel vivo! Dallo scorso 25 luglio, gli sviluppatori di Epic Games hanno infatti indetto grandi festeggiamenti per l'anniversario del loro shooter costruttivo, da godersi soprattutto online in compagnia di amici e rivali virtuali, su un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio - PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Per altro ...