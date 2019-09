Guida autonoma - Il gruppo Hyundai si allea con Aptiv

Guida autonoma - le nuove videocamere vedono più lontano e distinguono i materiali : (Foto: Outsight) La nuova generazione di videocamere destinate alle auto con Guida autonoma sarà in grado di vedere molto più lontano, ma soprattutto potrà distinguere meglio dettagli potenzialmente salvifici per Guidatore, passeggeri e altre persone sulla carreggiata. Merito del progetto della società Outsight che è stata co-fondata dall’ex-amministratore delegato di Withings ovver Cedric Hutchings con al centro una speciale videocamera ...

Tesla con Guida autonoma lanciata in autostrada a 90 km/h con guidatore e passeggero addormentati : il video : È diventato virale sui social il video-denuncia pubblicato da un utente di Twitter in cui si vede una Tesla lanciata a tutta velocità in autostrada mentre sia il passeggero che il guidatore dell’auto sono palesemente addormentati. È successo nei pressi di Newton, in Massachusetts. Dakota Randall, questo il nome dell’uomo che ha fatto la ripresa, stava guidando quando, affiancandosi alla Tesla, ha assistito alla scena surreale e ha ...

Mercedes Vision EQS - L'ammiraglia elettrica è pronta per la Guida autonoma : Il futuro del lusso elettrico secondo la Mercedes-Benz si chiama Vision EQS. questa la concept che la Casa tedesca porta al Salone di Francoforte, anticipando la probabile ammiraglia del brand elettrico EQ e l'evoluzione dello stile e della tecnologia che vedremo sui modelli futuri. Oltre 1.000 Led per comunicare con il mondo. Un arco unico disegna l'intera zona dell'abitacolo, con un forte dinamismo e la linea di cintura alta. Il ...

Guida autonoma - ecco i punti ancora oscuri : Quanto ci si può fidare delle automobili a Guida autonoma? Le ultime ricerche ricerche internazionali dicono che la gente si fida abbastanza e le ritiene generalmente veicoli a basso rischio. Ma che cosa succede quando a parlare sono categorie a rischio, come motociclisti e poliziotti?

Nissan ProPilot 2.0 - con la Guida semi-autonoma il golf è un gioco da bambini – VIDEO : Per promuovere il sistema di guida semi-autonoma ProPilot 2.0, Nissan ha pensato di proporre un prototipo di pallina da golf “a guida autonoma”, cioè che arriva da sola in buca. Così come una guida nel traffico autostradale, anche una partita sul green può essere senza stress e senza “spiacevoli” sorprese. Il concept messo a punto da Nissan, infatti, prevede che ci siano delle telecamere a monitorare la sua posizione in movimento e poi dei ...

Toyota e Suzuki - partnership e scambio di azioni. Obiettivi elettrificazione e Guida autonoma : Una sinergia che si fa sempre più stretta, quella dei due colossi del mercato automotive giapponese, Toyota e Suzuki: l’una, vanta una expertise quasi antesignana per quanto riguarda la mobilità elettrificata, ibrida ed elettrica, oramai più che consolidata; l’altra, mette sul piatto tutte le proprie conoscenze tecnologiche al servizio del segmento delle compatte. La partnership, studiata congiuntamente dai due costruttori già dal ...

Toyota e Suzuki faranno uno scambio di capitale azionario e collaboreranno nella ricerca sulle auto a Guida autonoma : Toyota e Suzuki, due aziende automobilistiche (e motociclistiche) giapponesi, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per un reciproco scambio di capitale azionario, con lo scopo di sviluppare insieme soluzioni tecnologiche di vario tipo, comprese quelle per le automobili che

Toyota e Suzuki - nuova alleanza per la Guida autonoma : Toyota acquisirà 24 milioni di azioni Suzuki, equivalenti al 5% del capitale azionario. Le due case collaboreranno sulle tecnologie rafforzando la partnership sulle elettriche

Auto a Guida autonoma : il furto dei segreti industriali costa caro all’ex manager Google passato a Uber : L'ex ingegnere di Waymo Anthony Levandowsky è al centro della disputa legale tra le due società avviata nel 2017 da Google

Le donne hanno meno fiducia nelle auto a Guida autonoma degli uomini : L’attrice Famke Janssen nel film di James Bond GoldenEye, 1995 (foto: Keith Hamshere/Getty Images) Le self driving car possono spaventare, ma non spaventano tutti allo stesso modo. Un sondaggio dell’American automobile Association, la più importante federazione nordamericana di club automobilistici, mostra che il 71% delle persone ha paura di salire su un’auto completamente autonoma, e che la percentuale di chi non si fida è ...

Guida autonoma - Audi verso l'ingresso nell'alleanza Mercedes-BMW : La BMW e la Daimler, proprietaria del marchio Mercedes, si apprestano ad aprire la loro alleanza nel campo della Guida autonoma a un altro grande produttore tedesco. Infatti, secondo il settimanale Wirtschaftswoche, l'Audi sarebbe intenzionata a unire le forze con le sue acerrime rivali nello sviluppo delle tecnologie più avanzate per i veicoli senza conducente.Un'Alleanza aperta sin dalla nascita. L'adesione del marchio dei quattro ...

Supermercati senza casse - auto a Guida autonoma : la tecnologia copia il cervello : Costruire un cervello artificiale, capire come funziona il codice neurale, scoprire le ‘equazioni della coscienza’. In una domanda: è possibile ‘copiare’ la potenza di calcolo del cervello e replicare questa capacità trasferendola a livello artificiale? Se lo chiede chi lavora chi lavora sulla ‘brain inspired computation’, cioè sulla capacità di un’di fare calcoli e operazioni ispirandosi proprio al ...