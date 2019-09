Green Carpet Fashion Awards 2019 | tutti i look degli ospiti

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sophia Loren e ValentinoEva RiccobonoAmanda Lear in Philosophy di Lorenzo SerafiniDoutzen Kroes in Max MaraKat GrahamIsabeli Fontana in MarniAmber Valletta in Stella McCartneyCandice Swanepoel Nicolò Oddi e Alessandra Ambrosio in EtroLarsen Thompson in Tommy HilfigerSimona Ventura in Elisabetta FranchiMarica Pellegrinelli in Gilberto CalzolariAdut Akech in ValentinoPaola Turani in Alexander McQueenSita AbellanElisa Sednaoui in Alberta FerrettiToni Garrn in Alberta FerrettiKasia Smutniak in Tod's e Carlo BerettaBarbara PalvinArizona MuseElsa Hosk in EtroJasmine SandersLetitia WrightShailene WoodleyGabrielle Caunesil e Riccardo PozzoliMichelle Hunziker in TrussardiMelissa SattaJess GlynneMarco De Vincenzo e LevanteMaria BorgesCaterina Balivo in Progetto QuidStella McCartneyPierpaolo Piccioli Anna Safroncik in Le PiacentiniSinead BurkeCarolina Cucinelli e Brunello CucinelliLou DoillonAnna ...

Simo_Ventura : Questa sera al Green Carpet Fashion Awards per una giusta causa! @terzigio #GCFAItalia #sostenibilità… - libertfly : Green Carpet Fashion Awards 2019: gli Oscar della sostenibilità a Milano - 2014saltamontes : Milano moda, oggi il gran finale: il green carpet a rischio pioggia - La Stampa -