Giulio Lolli | condannato all’ergastolo in Libia l’imprenditore italiano accusato di

(Di lunedì 23 settembre 2019) È statoall’ergastolo per terrorismo dalla Corte penale di Tripoli l’imprenditore della Rimini Yacht, noto come il “pirata” o “Capt Karim”, come si firmava sui social prima dell’arresto nell’ottobre 2017 in. Le accuse che Tripoli ha avanzato nei confronti disono, in parte, avvolte nel mistero. Nulla a che vedere però con le truffe delle quali èin Italia in qualità di imprenditore nel mondo degli yacht. All’epoca del suo arresto, si parlò di un fiancheggiamento del gruppo estremista separatista e di traffico di armi, visto che era stato ritratto in alcune foto a bordo di imbarcazioni, adibite al trasporto di mezzi militari, insieme a esponenti di primo piano della Shura di Bengasi. Latitante da 7 anni,era ricercato anche dalla procura di Rimini che aveva emesso due mandati di ...

