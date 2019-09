Ginnastica | Giochi del Mediterraneo juniores 2019 | i convocati dell’Italia per le gare di

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) Cagliari è pronta per ospitare il ComeGym, idelriservati aartistica,ritmica e aerobica. L’Italia sarà ovviamente grande protagonista nel capoluogo sardo dove 15 Nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Enrico Casella ha chiamato agli ordini Giulia Cotroneo, Manila Esposito e Chiara Vincenzi mentre Giuseppe Cocciaro si affiderà a Mirko Galimberti, Nicolò Vannucchi e Jacopo Zuliani. Per i piccoli attrezzi spazio a Sofia Raffaeli e Sara Rocca mentre nell’aerobica vedremo all’opera Gaia Laurino, Andrea Colnago ed Elisa Marras.ITALIADELARTISTICA FEMMINILE: Giulia Cotroneo, Manila Esposito, Chiara VincenziARTISTICA MASCHILE: Mirko Galimberti, Niccolò Vannucchi, Jacopo Zuliani...

Coninews : Alex e Milena volano a Tokyo! ???? Nell'all around dei Mondiali di Baku le individualiste azzurre Alexandra… - gym_fs_laura : RT @Coninews: Alex e Milena volano a Tokyo! ???? Nell'all around dei Mondiali di Baku le individualiste azzurre Alexandra #Agiurgiuculese e… - RobertaSotgiu : RT @Coninews: Alex e Milena volano a Tokyo! ???? Nell'all around dei Mondiali di Baku le individualiste azzurre Alexandra #Agiurgiuculese e… -