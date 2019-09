Germania | ancora giù l' indice pmi Profondo rosso a Piazza Affari

Neuer e il chiaro messaggio alla concorrenza : “mi rendo conto se non servo più. Amo il calcio e sono ancora utile alla Germania” : Manuel Neuer lancia un chiaro messaggio alla concorrenza: il portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca si sente ancora fra i migliori nel suo ruolo e allontana l’ipotesi ritiro Negli ultimi giorni, il portiere del Barcellona, Marc-Andrè Ter Stegen, ha mostrato un po’ di insofferenza per il suo ruolo di secondo in nazionale. L’estremo difensore tedesco vorrebbe una chance per dimostrare la sua affidabilità fra i ...

La Germania tassa la carne per aiutare ambiente e allevatori. Qui invece ancora nulla : Inutile girarci ancora attorno: il consumo di carne ha gravi costi nascosti per ambiente e salute collettiva. E se la nostra ossessione per la carne sta costando cara al pianeta, non dovremmo forse iniziare a tassarla? Questa la domanda che ha acceso un dibattito politico in Germania e che ha trovato consenso tra diverse correnti parlamentari. Il tutto nasce da dati sbattuti in faccia a tutto il mondo da istituzioni come l’Onu o dalle più ...

Germania - ancora un calo della fiducia delle imprese ad agosto : peggiore delle attese : Gli indicatori sulla salute dell’economia tedesca continuano a riportare dati negativi. Ad agosto l’indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania, è calato nuovamente a 94,3, da 95,7 di luglio. Il calo è peggiore di quanto previsto dagli analisti, che stimavano una diminuzione a 95,1. Il valore segna un nuovo record negativo per Berlino che non aveva un indice Ifo così basso da sette anni. Un dato che arriva a meno di ...

Rally Germania 2019 : Ott Tanak vuole vincere ancora per allungare su Ogier e Neuville nel Mondiale : Dopo tre settimane di pausa il Mondiale WRC 2019 torna protagonista con la decima tappa stagionale, il Rally di Germania. La corsa tedesca si disputerà da giovedì 22 a domenica 25 agosto con partenza nel St. Wendeler Land ed arrivo a Dhrontal con il Power Stage conclusivo. Si tratta dell’ultimo appuntamento stagionale completamente su asfalto, dunque si profila una prova molto impegnativa per gli equipaggi dal punto di vista delle ...

Equitazione - Europei 2019 : la Germania trionfa nella gara a squadre - Isabell Wert ancora la migliore : Pronostico rispettato nella prima gara degli Europei 2019 di Equitazione, specialità dressage, con il Grand Prix a squadre odierno che ha visto al comando Isabell Werth, grande favorita della vigilia. La tedesca, autentica leggenda della disciplina, è scesa in pista insieme a Bella Rose, collezionando uno score dell’85.62%, risultando al primo posto per tutti e cinque i giudici. Netto il dominio teutonico, con Dorothee Schneider seconda su ...

Germania - economia si contrae ancora : 21.02 Nella seconda parte del 2019 in Germania "la produzione economica complessiva potrebbe di nuovo diminuire leggermente". Lo afferma la Bundesbank nel report mensile. Gli ultimi dati, di pochi giorni fa, segnalano un calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Con un calo anche nel terzo trimestre, la Germania sarebbe di fatto in recessione. Pesano la "netta contrazione" della produzione industriale e le tensioni commerciali internazionali.

Imprese - indice manifatturiero dell’Eurozona a luglio ancora in contrazione : 46 - 5 punti. L’Italia fa meglio (anche della Germania) : 48 - 5 : L’indice finale Markit Pmi manifatturiero dell’Eurozona si attesta per il sesto mese consecutivo al di sotto della soglia di 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. A luglio l’indice dei direttori acquisti che monitora l’attività manifatturiera si ferma infatti a 46,5 punti, mostrando il peggioramento più elevato delle condizioni operative da dicembre 2012. Anche l’Italia resta in una fase di contrazione, ma il suo indice ...

Formula 1 – Disastro Mercedes in Germania - il team non ci crede ancora e cerca di sdrammatizzare sui social : “è il giorno della gara” [FOTO] : La Mercedes non ci crede e cerca di sdrammatizzare sui social: il post delle Frecce Argento dopo il Disastro in gara ieri ad Hockenheim Il Gp di Germania è una gara da dimenticare per la Mercedes. Il team di Brackley ha portato a casa solo due miseri punti, con Lewis Hamilton che, dopo aver concluso la sua gara all’undicesimo posto ha approfittato delle penalità inflitte ai piloti Alfa Romeo per salire in nona posizione. In vista del ...