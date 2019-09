Germania | altro calo dell’indice manifatturiero a settembre | mai così basso da giugno 2009

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il nono mese consecutivo di cali, il ripiù forte da 10 anni. Anche anon arrivano buone notizie per l’economia della: l’indice dei direttori d’acquisto (Pmi), che monitora l’attività manifatturiera, è crollato a 41,44 punti contro i 43,5 di agosto e a fronte di una stima degli analisti consultati da Bloomberg di 44. Un valore molto lontano dalla soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra l’espansione e la contrazione. Frena anche l’attività dei servizi che però si mantiene ancora in espansione: secondo i dati di Ihs Markit l’indice Pmi servizi si attesta a 52,5 punti dai 54,8 di agosto (ai minimi da 9 mesi). Dati non certo inaspettate, visto che già l’indice Ifo che misura la fiducia delle imprese aveva segnato un nuovo record negativo ad agosto, accompagnando i risultati negativi della produzione industriale di luglio: -4,2 per ...

