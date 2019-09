Galles-Georgia | Mondiali rugby 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di lunedì 23 settembre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DIDEIDI(INIZIO ORE 12.15) Un solo incontro in questo lunedì 23 settembre per quanto riguarda idiin Giappone: va a completarsi a breve il programma per il primo turno in chiave gironi. Scende in campo una delle grandi favorite per il successo finale: il, che affronta la. Sfida sulla carta molto semplice per i Dragoni. Andiamo a scoprire il programma e gli orari del match.Prima giornata Girone D Ore 12.15Direttasuworldcup.com gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LPS/Ettore Griffoni

Rugbymeet : Galles e Georgia esordiranno al Toyota Stadium Sarà il secondo confronto in assoluto tra le due squadre ????????… - zazoomblog : Galles-Georgia rugby Mondiali 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Galles-Georgia #rugby… -