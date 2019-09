Gabriele Muccino replica a coloro che hanno offeso Emma Marrone sui social | ‘Insultate me’

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Sul web non si fa altro che parlare della cantante salentina, che in questi giorni ha fatto sapere di dover mettere da parte i suoi impegni professionali per dei seri problemi di salute. Purtroppo l’ex vincitrice di Amici ha fatto i conti con i suoi haters, anche in questo momento difficile e delicato della sua vita. Alcuni utenti sul web si sono infuriati contro l’ex fidanzata di Stefano De Martino per essersi schierata a favore dell’apertura dei porti, durante un concerto avuto a Livorno lo scorso febbraio. Le affermazioni dell’artista pugliese sono state considerate per molti come un attacco al ministro degli interni Matteo Salvini. Il regista di fama internazionaleci ha messo la faccia, prendendo le difese di, che sarà protagonista nei panni di attrice nel suo nuovo film “Gli anni più belli” in uscita al cinema il prossimo 13 febbraio 2020....

AngelaVillani9 : RT @novasocialnews: Emma presa di mira dagli haters, Gabriele Muccino: “Uomini col cuore pieno di vermi” #novasocialnews #nonstopnews #alln… - novasocialnews : Emma presa di mira dagli haters, Gabriele Muccino: “Uomini col cuore pieno di vermi” #novasocialnews #nonstopnews… - ludotomlinson13 : RT @njennasmeh: Il tweet di Gabriele Muccino. È inutile dire che mi sono scese le lacrime. -