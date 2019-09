Formula 1 | Leclerc snobba i complimenti di Binotto via radio | la reazione del team

Formula 1 - la rivelazione di Binotto dopo il Gp di Singapore : “abbiamo pensato di far passare Leclerc” : Il team principal è tornato sull’undercut che ha permesso a Vettel di balzare al comando davanti a Leclerc, rivelando di aver pensato allo scambio di posizioni L’episodio chiave del Gran Premio di Singapore è stato senza dubbio il pit-stop di Sebastian Vettel, che ha permesso al tedesco non solo di sopravanzare Lewis Hamilton, ma addirittura anche Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Una situazione che ha sorpreso anche il muretto ...

Formula 1 - Leclerc non nasconde la sua amarezza : “non è stata una decisione contro di me - ma…” : Il pilota monegasco non ha mandato già la strategia della Ferrari, che ha permesso a Vettel di sopravanzarlo dopo il pit-stop Se c’è una faccia leggermente triste nel box Ferrari oggi a Singapore è quella di Charles Leclerc, costretto a chiudere al secondo posto dietro Vettel a causa della strategia del muretto box. Chiamato in maniera repentina in pit-lane, il tedesco è riuscito a uscire davanti al monegasco, furioso per lo scambio ...

Formula 1 - GP Singapore 2019 : doppietta Ferrari - vince Vettel e Leclerc arriva secondo : doppietta della Ferrari al Gran Premio di Singapore, valevole per il Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Marina Bay, conquista il primo centro stagionale il tedesco Sebastian Vettel, che riesce a battere il suo compagno di scuderia, il monegasco Charles Leclerc, che, reduce da due trionfi di fila

Formula 1 - Binotto esalta Vettel e mette a posto Leclerc : “il suo sfogo via radio? A volte bisogna capire che…” : Il team principal della Ferrari ha parlato dopo la doppietta ottenuta da Vettel e Leclerc a Singapore, soffermandosi anche sulla smania di vincere del monegasco Giornata da ricordare per la Ferrari a Singapore, il team di Maranello torna a festeggiare una doppietta dopo due anni, dominando in lungo e in largo il week-end asiatico. Lapresse Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, un risultato davvero esaltante per Mattia Binotto che ...

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...

Formula 1 – Vettel non sta nella pelle - Leclerc leggermente deluso e Verstappen contento : le parole dei top-3 dopo il Gp di Singapore : Le parole dei primi tre classificati nel Gran Premio di Singapore nel parco chiuso, animi contrastanti tra Vettel e Leclerc La doppietta in casa Ferrari mancava da due anni, dal Gran Premio d’Ungheria del 2017, un digiuno concluso oggi a Singapore da Vettel e Leclerc, riusciti a chiudere davanti a tutti la gara asiatica. Lapresse Un successo voluto e conquistato da Sebastian Vettel, che non saliva sul gradino più alto del podio da ...

Formula 1 – Hamilton impressionato da Leclerc a Singapore - siparietto in conferenza : “Gesù!” [VIDEO] : Lewis Hamilton non nasconde il suo stupore: il singolare modo di congratularsi con Leclerc dopo la terza pole consecutiva E’ Charles Leclerc il poleman delGp di Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha sorpreso tutti, ieri pomeriggio, prendendosi la prima posizione in griglia di partenza sul circuito di Marina Bay. Tra coloro che sono sicuramente rimasti senza parole, perchp nn si aspettavano una tale competività della ...

Formula 1 – Leclerc - quanti rischi per la pole di Singapore : “mi sono detto : o vado a muro o finisco il giro!” : Charles Leclerc rischia grosso a Singapore ma firma una straordinaria pole: a mente fredda il pilota Ferrari sottolinea quanti rischi si sia preso per chiudere davanti a tutti Charles Leclerc è in uno stato di forma e fiducia strepitoso, in grado di fargli correre anche rischi importanti pur di ottenere i suoi obiettivi. È quanto successo oggi a Singapore, tracciato nel quale il giovane ferrarista ha ottenuto la terza pole position ...

Formula 1 – Terza pole consecutiva per Leclerc - Hamilton insegue : la griglia di partenza del Gp di Singapore : Charles Leclerc guadagna la pole position sul circuito di Marina Bay davanti ad Hamilton e Vettel: la griglia di partenza del Gp di Singapore Ancora una volta Charles Leclerc! Come a Spa e Monza, il giovane pilota monegasco chiude le qualifiche del Gp di Singapore in pole position. Alle sue spalle Lewis Hamilton, grande favorito della vigilia e Sebastian Vettel, primo finchè l’ultimo giro di Leclerc ed Hamilton lo hanno fatto ...

Formula 1 – Toto Wolff bacchetta la Mercedes : “tanti errori ci sono costati la pole. La Ferrari non stupisce. E su Leclerc…” : La Ferrari strappa, a sorpresa, la pole alla Mercedes in quel di Singapore: Toto Wolff analizza cosa sia andato storto nelle qualifiche di Marina Bay La pole position di Singapore sembrava già assegnata alla Mercedes, ma un nuovo numero da campione di Charles Leclerc ha strappato la prima posizione in griglia a Lewis Hamilton, regalando alla Ferrari la terza pole nelle ultime tre gare. Nel post qualifiche, ai microfoni di Sky Sport, Toto ...

Formula 1 – Il sorriso di Binotto : “pacchetto aerodinamico straordinario. Leclerc in fiducia - Vettel ha dimostrato di…” : Leclerc in pole position, Vettel terzo: la Ferrari sfiora la doppietta sul circuito di Singapore. Mattia Binotto guarda con fiducia alla gara di domani La Ferrari sfiora un’inaspettata doppietta a Singapore con Charles Leclerc nuovamente in pole position e Sebastian Vettel terzo, alle spalle di Hamilton. Nel post qualifica, Mattia Binotto si complimenta con i due piloti della Rossa e analizza così quanto visto in pista: “tanta ...

Formula 1 – Leclerc euforico - Hamilton spiazzato dalle Ferrari e Vettel ottimista : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gpdi Singapore : Charles Leclerc si prende la terza qualifica consecutiva: le parole dei primi tre classificati delle qualifiche del Gp di Singapore Charles Leclerc da favola a Singapore: il giovane monegasco della Ferrari ha conquistato oggi la sua terza pole position consecutiva, la quinta stagionale, piazzandosi davanti a tutti nelle qualifiche del nuovo appuntamento stagionale. Leclerc, che ha fermato il cronometro sull’1.36.217, si è lasciato ...

Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 : Il pilota della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio di Singapore di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito cittadino di Marina Bay. Nelle qualifiche di sabato Leclerc è stato il più veloce sul giro

Formula 1 – Terminate le Fp3 a Singapore : Leclerc davanti a tutti - Hamilton si piazza tra le due Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nella terza ed ultima sessione di prove libere del Gp di Singapore Continua lo spettacolo nello scenario notturno di Marina Bay: in attesa delle qualifiche del Gp di Singapore, i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la terza ed ultima sessione di prove libere. Al termine delle Fp3 è Charles Leclerc il più veloce, col crono di 1:38,192: il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle la Mercedes di ...