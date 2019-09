Formula 1 | back to back da Singapore al Gran Premio di Russia | ORARI e DIRETTE TV di

Fonte : sportfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) Il sedicesimo appuntamento del Mondiale di1 si disputerà nel prossimo week-end a Sochi, dove la Mercedes proverà ad interrompere la striscia vincente della Ferrari Non c’è tempo per la Ferrari di godersi la doppietta di, il calendario di1 infatti prevede immediatamente un altro appuntamento, il sedicesimo di questa stagione. Sul circuito di Sochi infatti andrà in scena nel prossimo week-end ildi, terreno di caccia preferito per la Mercedes. Il team di Brackley qui ha sempre chiuso davanti a tutti, ma non sarà facile stavolta avere ragione di una Ferrari reduce da tre vittorie consecutive. Gliitaliani del week-end russo saranno leggermente diversi rispetto al passato, considerando il fusoo, motivo per il quale ilè fissato alle 13.10. Ecco il programma completo: Giovedì 26 settembre Ore 14:00 – ...

sportface2016 : #SingaporeGP , le #pagelle del Gran Premio | Massimi voti per #Vettel , Mercedes sotto tono. #Verstappen dietro all… - SportsPressSP : RT @Beyond_The_Flag: Ferrari back Giovinazzi to return to Alfa Romeo (via @asherfair) - asherfair : RT @Beyond_The_Flag: Ferrari back Giovinazzi to return to Alfa Romeo (via @asherfair) -