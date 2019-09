Fleabag regina degli Emmy Uno spudorato punto di vista femminile sull' età adulta

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ieri sera glihanno premiatocome miglior serie nella categoria commedie. Laindiscussa della serata è stata Phoebe Waller-Bridge, autrice e protagonista della serie coprodotta da Bbc e Amazon, che ha vinto anche come miglior attrice in una comedy e per la miglior sceneggiatura c

katnip74 : RT @ilfoglio_it: #Fleabag regina degli #Emmys2019. La serie coprodotta da Bbc e Amazon vince come miglior comedy: uno spudorato punto di vi… - ilfoglio_it : #Fleabag regina degli #Emmys2019. La serie coprodotta da Bbc e Amazon vince come miglior comedy: uno spudorato punt… - Notiziedi_it : Emmy 2019, la regina è Phoebe Waller-Bridge: chi è l’attrice e autrice di ‘Fleabag’ -