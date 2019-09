Fioramonti |  giustificare le assenze per le proteste contro il climate change

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 23 settembre 2019) Giustificare ledegli studenti che partecipano aistrike, gli scioperi sul clima lanciati dall’attivista svedese Greta Thunberg. È l’invito che il ministro dell’Istruzione, Lorenzo, ha diffuso con una circolare alle scuole italiane

MediasetTgcom24 : Scuola, Fioramonti: 'Giustificare assenza alunni per proteste clima' #clima - Cascavel47 : Global Strike for Future, ministro Fioramonti ai presidi: “Giustificare chi partecipa ai cortei di protesta contro… - erregi69 : Global Strike for Future, ministro Fioramonti ai presidi: “Giustificare chi partecipa ai cortei di protesta contro… -