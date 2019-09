Fifa 20 | la recensione | tra campi di calcetto e sfide per la Champions

Fonte : wired

(Di lunedì 23 settembre 2019) Squadra che vince si cambia, almeno un po’. Questo potrebbe essere il motto di20 che in questa nuova ennesima edizione annuale rimane fedelissimo ai meccanismi che lo hanno reso popolare, cambia qualcosa nelle meccaniche e introduce un elemento totalmente nuovo. Volta Football è infatti la nuova pietanza aggiunta al menù da EA Sports, che sostituisce l’ascesa verso il calcio che conta di Alex Hunter e la modalità Il Viaggio, che vuole portare il giocatore nel mondo del futsal, che poi è un termine elegante per definire il, e nelle subculture urbane in cui ragazzi e ragazze si sfidano alla pari in campetti pieni di graffiti e porte molto piccole, indossando a volte abiti con cui nessuno si sognerebbe mai di fare una corsetta, figuriamoci giocare a calcio. Volta è una sorta di playground di basket traslato nel calcio che ricorda alcuni spot della Nike di qualche anno fa, ...

