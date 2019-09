Fiat Panda Icon-e - Con Garage Italia la 4x4 diventa elettrica

Fiat Panda - Le versioni speciali più curiose FOTO GALLERY : Sebbene lattuale generazione non sia giovanissima (è in vendita dal 2011), la Fiat Panda è ancora lauto più venduta in Italia, con 96.843 unità immatricolate da gennaio ad agosto (dati Unrae). Merito delle sue forme versatili e simpatiche, certo, ma anche della ricca gamma di versioni e allestimenti che dalla prima serie a oggi continuano ad affollarne i listini. Lultima nata è la Trussardi, presentata in questi giorni, manco a dirlo, alla ...