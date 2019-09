Festa del Cinema 2019 | “Motherless Brooklyn – I segreti di una città” di Edward Norton

Country Beer Fest : arriva Festa della birra al nuovo Rainbow Magicland : Roma – Sabato 28 Settembre e sabato 5 ottobre al nuovo Rainbow Magicland è in arrivo la Country Beer Fest. Due serate di musica Country, spettacoli dal vivo, giochi e animazione per i più piccoli e per tutta la famiglia e, naturalmente, tanti stand gastronomici e fiumi di birra artigianale per soddisfare qualsiasi palato. Durante le due serate, a partire dalle 18.00, chi visiterà la Capitale del Divertimento troverà musica live, un ...

Antonio Monda in esclusiva : «Vi sorprenderò - sarà una Festa del Cinema che voi umani non avete mai visto. Docufilm in stile Ferragni? Perché no» : L?ultimo colpo grosso l?ha messo in atto annunciando che The Irishman, il film di Martin Scorsese sarà presentato il 21 ottobre alla quattordicesima Festa del Cinema di Roma. In...

Trofeo delle Regioni Supermoto : la maniFestazione si disputerà al Moto Club di Pomposa : Il Trofeo delle Regioni SuperMoto si disputerà a Pomposa A seguito della rinuncia da parte del Moto Club 8biano all’organizzazione del Trofeo delle Regioni SuperMoto, il Settore Tecnico Sportivo della Federazione Motociclistica Italiana ha stabilito di affidare l’organizzazione della manifestazione al Moto Club Pomposa. Resta invariata la data di svolgimento inizialmente prevista. Il Trofeo delle Regioni SuperMoto si terrà quindi sabato 12 ...

100.000 fan e tanti ospiti con Jovanotti a Linate per l’ultima Festa del Jova Beach Party : In 100.000 hanno festeggiato con Jovanotti all'aeroporto di Milano Linate. L'artista ha chiuso il suo Jova Beach Party con una tappa speciale nell'aeroporto milanese chiuso attualmente per lavori e sul prato ha accolto 100.000 fan provenienti da ogni angolo della penisola. Una grande festa, un Party che dalle spiagge si sposta in città per l'ultimo giorno d'estate. Susanna e Andrea si sono detti "Sì" davanti a Lorenzo che anche a Linate ha ...

Sabato sera in Egitto ci sono state nuove maniFestazioni contro il presidente Abdel Fattah al Sisi : Sabato sera in Egitto ci sono state nuove manifestazioni contro il presidente Abdel Fattah al Sisi, dopo quelle del giorno precedente. Circa 200 persone hanno protestato nella città portuale di Suez, e diverse altre in piazza Tahrir al Cairo, la

Tragedia alla Festa del volontariato : ?esplode petardo - grave 23enne : È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Rummo di Benevento un giovane di 23 anni di Foglianise che ieri sera è stato raggiunto al volto dalle schegge di un petardo fatto...

Cosa ha detto Viktor Orban alla Festa della destra italiana : Viktor Orban superstar alla festa della destra italiana. Accolto dalle grida "Viktor, Viktor" e omaggiato con una standing ovation sulle note della canzone-simbolo della rivolta anti-sovietica del 1956, il primo ministro ungherese dal palco di Atreju, l'appuntamento annuale di Fratelli d'Italia in corso a Roma, ne ha per tutti: per il nuovo governo italiano, per la sinistra europea, per il finanziere George Soros, per "quelli di Bruxelles" e per ...

Milan-Inter - la Festa nerazzurra e la delusione rossonera : l’inchino di Lukaku e la corsa sotto la curva [FOTO e VIDEO] : Si è concluso un emozionante derby di Milano, sono scese in campo Milan-Inter che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale, continua la striscia di risultati utili consecutivi per Antonio Conte che guida la classifica con 12 punti, quattro su quattro in campionato è un ottimo biglietto da visita ed un chiaro messaggio alla Juventus. Al contrario il Milan ha ottenuto solo 6 punti e con un calendario favorevole, ...

Significati e origini della Festa di Halloween : “Dolcetto o scherzetto?”: una frase che i bambini declamano porta a porta nella notte più paurosa dell’anno. In effetti, gran parte di quello che sappiamo sul giorno di Halloween lo abbiamo appreso dal cinema e dalla tv americana. Tantissimi i film e le serie USA ad avere narrato per la prima volta la famosa “notte delle streghe” e dei morti che tornano alla luce proprio nella data fatidica del 31 ottobre, in occasione della famosa festa di ...

Dengue - un caso a Firenze : scatta la disinFestazione delle zanzare : Nuovo caso di Dengue a Firenze, si tratta di un uomo di ritorno da un viaggio in un paese tropicale e che al momento è ancora ricoverato in ospedale. Lo rende noto l’Asl Toscana centro spiegando che domani mattina i tecnici dell’igiene pubblica e nutrizione del dipartimento della prevenzione si attiveranno per le operazioni di disinfestazione delle zanzare nella zona di via Ghibellina. Si tratta di operazioni a scopo cautelativo, ...

New Delhi batterio : cos'è - come si maniFesta e come si cura : L'incubo del batterio resistente agli antibiotici si aggira in Toscana dove ha fatto 30 morti. Oltre alle vittime, il New Delhi, questo il suo nome, ha infettato centinaia di persone. L'area maggiormente colpita viene indicata nel corridoio parallelo al litorale toscano da Piombino fino all'estremo settentrionale di Pontremoli, passando per la Versilia. Nei pressi della costa anche le città più colpite, Livorno e ...

Rugby - Mondiali 2019 : le stelle della maniFestazione. Sergio Parisse vorrà farsi valere : Domani, venerdì 20 settembre, scatta la Coppa del Mondo di Rugby in Giappone. 20 squadre, 620 giocatori, l’obiettivo di conquistare il titolo. E in Giappone saranno tantissimi i campioni che scenderanno in campo, nomi che stanno scrivendo – o hanno già scritto – la storia di questo sport. Ma tra i tanti fenomeni pronti a darsi battaglia per 80 minuti ci sono le stelle che spiccano più luminose. Ecco, dunque, i nomi da segnarsi ...

Vallerano - dal 5 ottobre inizia la XVIII edizione della Festa della Castagna : Roma – La Castagna di Vallerano regina incontrastata della Tuscia viterbese per quattro fine settimana, dal 5 ottobre al 3 novembre: in arrivo a Vallerano la diciottesima edizione della Festa organizzata dall’Associazione Amici della Castagna e dalla rinnovata Pro Loco di Vallerano, che coinvolge il territorio in un programma diversificato di escursioni, degustazioni, visite guidate e spettacoli. Molte le iniziative che permetteranno di ...