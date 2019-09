Ferrari | Binotto e la rabbia di Leclerc secondo | Giusto così Retroscena

Formula 1 - la Ferrari guarda in casa Mercedes : Binotto pronto a ‘scippare’ una talento a Toto Wolff : Il team principal della Ferrari sta scandagliando il mercato per cautelarsi in caso di sorprendente addio anticipato di Vettel, l’ultimo nome finito sulla lista di Binotto è quello di George Russell Nonostante Sebastian Vettel abbia confermato la sua permanenza in Ferrari anche nella prossima stagione, Mattia Binotto non smette di scandagliare il mercato piloti per evitare di rimanere a mani vuote nel caso in cui il tedesco cambi ...

F1 - Binotto e Leclerc in coro : “A Singapore la Ferrari non sarà competitiva come a Monza e a Spa” : I successi di Spa e Monza hanno decisamente rialzato il morale in casa Ferrari ma non possono aver cancellato quanto di negativo è successo nella prima parte di stagione. La consapevolezza che questo inizio di settembre sia stato solamente un dolce sogno cullato da un paio di tracciati altamente favorevoli è effettiva all’interno del box di Maranello e i prossimi appuntamenti potrebbero sbattere nuovamente in faccia la dura realtà. I ...

Formula 1 - la Ferrari non smette di svilupparsi : Binotto svela altre novità in vista del Gp di Singapore : Il team principal ha già cancellato le due vittorie di Leclerc, concentrandosi sull’appuntamento di Marina Bay per il quale sono previste ulteriori novità Due vittorie, quattro podi e altrettante pole position: questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo week-end si correrà proprio sul circuito di Marina Bay, più vicino alle caratteristiche della Mercedes piuttosto che a quelle del ...

Leclerc si è preso la Ferrari - il maxi rinnovo è già sul tavolo di Binotto : ingaggio quasi triplicato : Nei prossimi giorni, la Ferrari e Leclerc ridiscuteranno il contratto del monegasco, aumentando l’ingaggio e la durata Charles Leclerc si è ormai preso la Ferrari, la vittoria ottenuta a Spa lo certifica definitivamente, considerando il fatto che il monegasco è adesso il pilota più giovane ad aver trionfato al volante della ‘Rossa’, battendo il record che Ickx deteneva dal 1968. photo4/Lapresse Una progressione repentina ...

Formula 1 - Binotto svela : “imbarazzante parlare con i piloti ad inizio anno. Hamilton in Ferrari? Se Vettel…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del futuro dei propri due piloti, senza chiudere le porte ad un possibile arrivo di Hamilton La vittoria di Spa ha riportato il sereno in casa Ferrari, dove adesso si lavora per trionfare anche a Monza, davanti alla marea rossa pronta ad invadere il circuito. photo4/Lapresse Mattia Binotto, prima di concentrarsi anima e corpo sul fine settimana italiano, si è presentato nella redazione della ...

F1 - Mattia Binotto : “La Ferrari per vincere a Monza deve essere perfetta” : Lunga intervista rilasciata a formula1.com da Mattia Binotto alla vigilia del GP d’Italia di F1, dove il team principal della Ferrari ha parlato dell’imminente GP d’Italia che nel fine settimana si correrà a Monza. Tanti gli argomenti toccati, dalla vittoria di Spa al degrado delle gomme. Si inizia dal successo di Spa: “La vittoria a Spa è importante per i nostri fan, speriamo che molti si uniranno a noi a Monza per ...

Formula 1 - Festa 90 anni Ferrari – Binotto in fiducia : “macchina ok in Belgio - funzionerà anche a Monza!” : Mattia Binotto fa sognare i tifosi riunitisi in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari: il team principal della rossa promette una buona prestazione a Monza Ripetere a Monza quanto accaduto a Spa, è questo il sogno delle oltre 10.000 persone presenti in Piazza Duomo a Milano per la Festa dei 90 anni della Ferrari. Dalle parole di Mattia Binotto, si evince come la Ferrari abbia tutta l’intenzione di far sognare i ...

La Ferrari a caccia del bis - Binotto rivoluziona la SF90 : tutte le novità per conquistare Monza : Il team di Maranello ha intenzione di portare a Monza una monoposto rivista rispetto a quella che ha vinto in Belgio, con nuove ali e un motore potenziato Una volta assaporato il dolce gusto della vittoria, la Ferrari non vuole più levarselo dal palato. Per questo motivo, il team di Maranello ha intenzione di rivoluzionare la SF90 in vista del Gran Premio di Monza, dove Binotto e i suoi collaboratori sognano il bis dopo il successo di ...

F1 - Mattia Binotto : “Non c’è un primo pilota in Ferrari - il più veloce è aiutato dal compagno di squadra” : Non ci sono primo e secondo pilota in casa Ferrari, parola di Mattia Binotto. Dopo la bella vittoria di Charles Leclerc nel GP del Belgio, primo successo in carriera per il monegasco e primo sigillo stagionale per il Cavallino Rampante, il team principal ha voluto precisare quali sono i ruoli dei due alfieri attualmente sotto contratto della Scuderia di Maranello: “Leclerc e Vettel hanno e avranno sempre lo stesso trattamento – ha ...

Mattia Binotto F1 - GP Belgio 2019 : “Contento per Leclerc e per Ferrari : era importante vincere. Vettel scalpita” : Charles Leclerc ha vinto il GP del Belgio 2019, domenica indimenticabile per il pilota della Ferrari che ha conquistato la prima vittoria in carriera. La Ferrari ha rotto il digiuno ed è riuscita a trovare il primo successo stagionale, l’annata è stata molto difficile fino a questo punto ma finalmente a Spa si è potuto festeggiare grazie al talentuoso monegasco mentre Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quarta posizione alle ...

Formula 1 – Vittoria Ferrari a Spa - Binotto felice : “successo meritato per Leclerc - ma grandi meriti a Vettel” : La Ferrari ottiene la sua prima Vittoria stagionale sulla pista di Spa. Leclerc davanti a tutti, Vettel rallenta e Hamilton e gioca di squadra: Mattia Binotto nel post gara applaude la prestazione dei due piloti Il weekend di Spa era iniziato nel segno della Ferrari e si è concluso allo stesso modo. Charles Leclerc ha trovato la sua prima Vittoria in carriera, nonchè la prima stagionale della scuderia di Maranello, nella gara di Spa, ...

Formula 1 - Binotto ha le idee chiare : “la Ferrari tornerà grande - vi spiego come supereremo la Mercedes” : Il team principal della Ferrari ha tracciato un bilancio di questa stagione, sottolineando poi di sapere come battere la Mercedes in futuro La Formula 1 torna di nuovo in pista per la seconda parte di stagione, il Mondiale 2019 riparte da Spa dove è in programma domani il Gran Premio del Belgio. photo4/Lapresse La Ferrari ha dimostrato ieri una netta superiorità sul giro secco, non confortata però dalle simulazioni sul passo gara, che ...

Formula 1 – Briatore spara a zero contro la Ferrari - da Binotto a Vettel : l’ex manager ne ha una per tutti : Briatore non risparmia la Ferrari: le parole dell’ex manager di Formula 1 sulle difficoltà del team del Cavallino di essere competitivo e di lottare per il titolo Mondiale Si torna finalmente a respirare aria di F1: dopo la lunga pausa estiva i piloti sono nuovamente protagonisti, sul circuito di Spa, per il Gp del Belgio. In conferenza stampa oggi i campioni delle quattro ruote hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al ...

Riparte Circus e Binotto “scalda” Ferrari : Riparte la Formula 1 dopo la pausa estiva e in casa Ferrari c'e' gran voglia di ricominciare a correre nel migliore dei modi dopo un avvio di stagione sotto le attese. A suonare la carica a Maranello in vista del Gran Premio del Belgio di domenica e' il team principal della Rossa Mattia Binotto: "Il campionato Riparte dal Belgio e dalla splendida pista di Spa-Francorchamps, uno dei tracciati piu' completi presenti nel calendario del Mondiale. ...