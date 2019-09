Fallisce Thomas Cook | mezzo milione di turisti nel caos

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 23 settembre 2019) Partire per le vacanze e restare prigionieri del luogo di villeggiatura. Andare all'aeroporto e accorgersi che la compagnia aerea che doveva trasportarci non esiste piu'. E' quello che sta accadendo alle migliaia diche avevano prenotato con. Ma purtroppo la cronaca recente e passata e' piena zeppa di questi episodi. "Sono cancellati tutti i futuri voli e le future vacanze". Con queste poche righe, dopo 178 anni di storia, il gruppo di viaggi britannicoha chiuso i battenti lasciando in giro per il mondo 150.000 vacanzieri del Regno Unito oltre a 350.000 stranieri all'estero che si sono affidati all'agenzia per prenotare le loro vacanze. Secondo gli ultimi dati, le persone coinvolte da riportare a casa potrebbero superare il. C'e' poi il lato occupazionale della vicenda, ancor piu' drammatico. Visto che restano senza lavoro 22.000 persone, ...

