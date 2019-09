Fallimento Thomas Cook | perché i tour operator globali sono in crisi

Il Fallimento di Thomas Cook e il candidato Pd-M5s in Umbria : Ecco questo è un bel casino e la soluzione non è immediata. Se poi lo guardiamo con occhi italiani ne derivano varie assunzioni. Cominciate voi, è buon tema per cena, appunto facendo parallelo con recenti fallimenti bancari nazionali italiani e quel che ne è seguito. Appunto, quasi meglio tene

“Fallimento Thomas Cook è tsunami per albergatori italiani” - l’allarme di Federalberghi : Alberghi italiani vantano crediti per centinaia di migliaia di euro dal tour operator Thomas Cook. L'allarme dell'associazione degli albergatori italiani: "Le istruzioni della compagnia si soffermano sulla tutela dei turisti ma neanche una parola in relazione agli alberghi e agli altri partner, si mobiliti il Governo"Continua a leggere

Luigi Di Maio - prima grana dal Fallimento Thomas Cook : "Italiani coinvolti - sarà uno tsunami economico" : Arriva la prima grana per Luigi Di Maio: il fallimento della più grande agenzia di viaggi internazionale Thomas Cook ha conseguenze sugli italiani che in questo momento sono all'estero e sono interessati dalla vicenda. "Il ministero degli Esteri deve attivarsi per fornire informazioni ai connazional

Fallimento Thomas Cook - oltre 40 jumbo jet in soccorso di 150.000 turisti : clienti “tenuti in ostaggio” in alcuni hotel [GALLERY] : Una flotta di salvataggio di oltre 40 jumbo jet porterà di nuovo a casa nel Regno Unito 150.000 vacanzieri bloccati dopo il collasso del tour operator Thomas Cook, in quello che viene definito “il più grande rimpatrio dalla II Guerra Mondiale”. Il tour operator britannico, nato 178 anni fa, aveva tempo fino alle 23:59 di ieri per pagare i 200 milioni che doveva ai suoi creditori o sarebbe stata bancarotta. 9.000 dipendenti britannici tra i ...

Fallimento Thomas Cook - costi record per rimpatriare i turisti : 600 milioni di sterline : Thomas Cook è la nuova Dunkerque della Gran Bretagna. Il Fallimento della storica agenzia viaggi inglese, la più antica e la più grande al mondo, lascia a terra, e sparsi sui 4 continenti, 160mila turisti inglesi. Vanno rimpatriati un numero di persone pari a un'intera città di provincia. Il costo è monstre: 600 milioni di sterline.

Fallimento tour operator Thomas Cook : bloccati circa 200 turisti in Sicilia : circa 200 turisti in un hotel Thomas Cook in Sicilia sono rimasti bloccati dopo che il tour operator britannico ha annunciato bancarotta. E’ quanto riferisce un dipendente dell’albergo. “Stiamo aspettando istruzioni, abbiamo sentito la notizia attraverso i media“, dice un membro dello staff dell’hotel Sentido Acacia Marina a Marina di Ragusa nella Sicilia sud-orientale. I turisti per lo più britannici, tedeschi e ...

Il tour operator Thomas Cook dichiara bancarotta : il Fallimento blocca più di 500mila turisti : Thomas Cook, il tour operator britannico con 178 anni di storia alle spalle, chiede la liquidazione giudiziaria. Lo annuncia la società in una nota, sottolineando che “sono cancellati tutti i futuri voli e le future vacanze”.Nonostante le trattative serrate, Thomas Cook non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori e questo ha innescato la richiesta di bancarotta. Con la liquidazione Thomas Cook mette a ...