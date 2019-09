Fallimento Thomas Cook | costi record per rimpatriare i turisti | 600 milioni di sterline

Fallimento tour operator Thomas Cook : bloccati circa 200 turisti in Sicilia : circa 200 turisti in un hotel Thomas Cook in Sicilia sono rimasti bloccati dopo che il tour operator britannico ha annunciato bancarotta. E’ quanto riferisce un dipendente dell’albergo. “Stiamo aspettando istruzioni, abbiamo sentito la notizia attraverso i media“, dice un membro dello staff dell’hotel Sentido Acacia Marina a Marina di Ragusa nella Sicilia sud-orientale. I turisti per lo più britannici, tedeschi e ...

Il tour operator Thomas Cook tratta per evitare il Fallimento : centinaia di migliaia di viaggiatori col fiato sospeso : Il tour operator britannico Thomas Cook è impegnato in trattative con azionisti e creditori per evitare il fallimento: vi sarebbero riunioni in corso oggi presso la sede legale dello studio Slaughter & May, con sede a Londra. La società ha confermato due giorni fa di cercare 200 milioni di sterline in finanziamenti extra per evitare di chiudere i battenti. Sono oltre 600.000 i viaggiatori in tutto il mondo col fiato sospeso, con il dubbio se ...