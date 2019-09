F1 | GP Singapore 2019 Mattia Binotto | “Scambiare le posizioni di Vettel e Leclerc? Ci

F1 - GP Singapore 2019 : Charles Leclerc - una rabbia positiva. Il monegasco si conferma ed è sempre più una certezza : Amarezza e delusione: sono questi i sentimenti provati dal monegasco Charles Leclerc al termine della gara a Singapore, 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il 21enne monegasco voleva allungare la sua striscia di vittorie e dopo aver guidato in controllo per 18 giri, la strategia e il valzer dei pit-stop lo hanno privato di questa soddisfazione, dovendosi accontentare del secondo posto. Una scelta del box ...

F1 - GP Singapore 2019 : strategia Ferrari pro Vettel e contro Leclerc? Copertura su Verstappen e attacco a Hamilton : No, così proprio non ce lo si aspettava. Alzi la mano chi avrebbe potuto prevedere una doppietta della Ferrari nel GP di F1 a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Marina Bay è andato in scena lo spettacolo in “Rosso”, valso l’84° uno-due della storia del Cavallino Rampante, aggiornando questa statistica ferma al GP d’Ungheria di due stagioni fa. Un risultato pieno di significati perché ...

F1 - GP Singapore 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità a Giovinazzi. Cosa cambia? Doppietta Ferrari - vince Leclerc : Antonio Giovinazzi è stato penalizzato di 10 secondi per essere andato troppo vicino alla gru in curva 8 che stava rimuovendo la Williams di George Russell dopo un incidente. Il pilota italiano ha concluso la gara in decima posizione strappando un punto iridato e la decisione della commissione giudicante non muta il suo risultato visto che aveva 17.5 secondi di vantaggio sull’undicesimo classificato. Non cambia dunque l’ordine di ...

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : il team radio di Sebastian Vettel dopo il traguardo : Sogno Rosso, a Marina Bay, per la Ferrari, che mette a segno una storica doppietta nella gara del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: Sebastian Vettel precede Charles Leclerc, tutta a gioia del tedesco viene trasmessa nel team radio subito dopo aver tagliato il traguardo in prima piazza. IL team radio DI Sebastian Vettel NEL GP DI Singapore DI F1

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : doppietta Ferrar - a Marina Bay è festa grande : Domenica da sogno, un sogno rosso, a Marina Bay, per la Ferrari, che mette a segno una storica doppietta nella gara del GP di Singapore, valido per il Mondiale di Formula 1: Sebastian Vettel precede Charles Leclerc, scatta la festa. LA doppietta FerrarI NEL GP DI Singapore DI F1

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : la premiazione e l’Inno di Mameli. La dichiarazione d’amore di Vettel alla Ferrari! : Sebastian Vettel ha fatto suonare l’Inno di Mameli a Marina Bay, il tedesco ha vinto il GP di Singapore con una prestazione superlativa e ha così regalato il successo alla Ferrari. Per la terza volta consecutiva il Canto degli Italiani risuona al termine di un Gran Premio e il tedesco ritorna al successo dopo oltre un altro. Sul gradino più alto del podio il quattro volte Campione del Mondo ha poi sventolato una bandiera con ...

F1 - GP Singapore 2019 : Antonio Giovinazzi fa sognare l’Italia! Si ritrova al comando - lotta con i grandi e chiude in zona punti! : Il Gran Premio di Singapore 2019 rimarrà scolpito a lungo nelle menti degli appassionati italiani di motori specialmente per la clamorosa doppietta della Ferrari su un tracciato sulla carta estremamente favorevole a Mercedes e Red Bull, tuttavia anche l’unico pilota del Bel Paese in griglia ha fatto sognare trovandosi addirittura in testa alla corsa per qualche giro. Antonio Giovinazzi, dopo il notevole nono posto raccolto a Monza nella ...

F1 - GP Singapore 2019 : perché Sebastian Vettel ha superato Charles Leclerc? Ecco cosa è accaduto : decisiva la sosta anticipata : Una vittoria di prestazione e di strategia. La Ferrari torna a infiammare i propri tifosi, prevalendo lì dove difficilmente ci si sarebbe aspettati: a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1 e dove il carico aerodinamico e la trazione la fanno da padroni. Lo si era detto in sede di presentazione: SF90 poco bilanciata, sovrasterzante e difficile da guidare. Già tutti eravamo pronti a incensare il britannico Lewis Hamilton su ...

VIDEO F1 - Charles Leclerc GP Singapore 2019 : “Non capisco l’undercut. Resto concentrato ma volevo solo farvi capire come mi sento ora” : La Ferrari ha trovato un’inaspettata e ancora più saporita doppietta nel GP di Singapore 2019 di F1 grazie a una prova davvero perfetta di tutto il team. Aggiornamenti all’altezza del marchio, una strategia finalmente perfetta e due marziani alla guida fin dal sabato hanno permesso di interrompere un digiuno che durava da Ungheria 2017. Il successo è andato a Sebastian Vettel che ha saputo sfruttare al meglio la strategia pianificata ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Singapore F1 2019 : “Deluso dalla strategia - ma conta la vittoria della squadra” : Prova a fare buon viso a cattivo gioco Charles Leclerc dopo il secondo posto del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. Dopo avere condotto la gara fino ai pit-stop, il monegasco ha pagato a caro prezzo la decisione di rientrare ai box dopo il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel, che ha approfittato dell’undercut e ha sopravanzato il vicino di box tenendo poi la vetta della classifica fino alla fine. Dopo diversi mugugni nel ...

F1 - GP Singapore 2019 : il segreto della rinascita Ferrari. Aggiornamenti aerodinamici decisivi - la SF90 ora non ha punti deboli! : Erano passati più di due anni dall’ultima doppietta Ferrari ma il GP di Singapore 2019 ha finalmente interrotto questo lungo digiuno e ha riportato prepotentemente entrambe le Rosse più famose del motorsport in cima al mondo. Un risultato completamente inatteso prima di arrivare a Marina Bay, tracciato decisamente differente rispetto a Spa e Monza dove si erano potuti sfruttare la grande efficienza aerodinamica e la potenza del propulsore; ...

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : la festa Ferrari al parco chiuso. Tripudio rosso! : Inattesa e di grande valore. La doppietta Ferrari a Singapore, sede del 15° round del Mondiale 2019 di F1, ha il sapore della sorpresa. Nessuno poteva prevedere che la Rossa potesse imporsi in questo modo su un tracciato, in teoria, molto ostico per la SF90. Gli aggiornamenti invece hanno funzionato e la strategia di corsa è stata perfetta. Sebastian Vettel è tornato al successo dopo più di un anno e Charles Leclerc, anche se amareggiato per la ...

VIDEO F1 - Highlights GP Singapore 2019 : sinteso della gara. Succede di tutto - doppietta Ferrari Vettel-Leclerc : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Singapore 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul circuito cittadino di Marina Bay. Il tedesco, scattato dalla terza piazzola, è riuscito a balzare al comando grazie a una strategia intelligente e a una sosta perfetta che gli ha permesso di sopravanzare Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La Ferrari ha piazzato la doppietta su un pista teoricamente sfavorevole, le Rosse tornano a fare uno-due a oltre due ...

VIDEO F1 - GP Singapore 2019 : l’ultimo giro a Marina Bay. Ferrari in parata - doppietta memorabile : 5093 metri che entreranno nella storia dell Ferrari. Tanto misurava l’ultimo giro del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula Uno. Il tracciato di Marina Bay, com’è ben noto, nasconde insidie dietro ogni curva, ma in questa occasione le due Ferrari hanno chiuso quasi in parata per una doppietta davvero scintillante. Non capitava alla scuderia di Maranello dal Gran Premio di Ungheria 2017 e nessuno, nemmeno il più ottimista, se lo ...