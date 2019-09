F1 | GP Russia 2019 | le caratteristiche della pista di Sochi Adatta o meno alla Ferrari?

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Olanda in testa davanti alla Russia : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi e la classifica. La Cina batte gli USA e vola in testa - Russia all’inseguimento : La Cina ha demolito gli USA con un roboante 3-0 nello scontro diretto che ha caratterizzato la settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le due squadre si trovavano al comando della classifica da imbattute, oggi le Campionesse Olimpiche si sono imposte in maniera netta e si sono avviCinate alla conquista del trofeo quando mancano quattro giornate al termine del torneo. Netta vittoria ...

Volley - Europei 2019 : Russia e Polonia - sotto con i quarti di finale. Germania e Slovenia per l’impresa con Giani e Giuliani : Oggi si disputano i primi quarti di finale agli Europei 2019 di Volley maschile. Scendono in campo Polonia e Russia, sulla carta favorite rispettivamente contro Germania e Slovenia: le due vincenti si affronteranno tra loro nella semifinale che andrà in scena giovedì sera a Lubiana. Polonia-Germania (ore 20.00, ad Apeldoorn): I Campioni del Mondo sono lanciatissimi verso la semifinale e sembrano imbattibili, hanno surclassato la malcapitata ...

F1 - GP Russia 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Sochi : occhio al fuso orario : Prosegue spedito e senza soluzioni di continuità il Mondiale di Formula Uno 2019. Dallo splendido scenario di Marina Bay a Singapore, il Circus si sposta sulle sponde del Mar Nero per il Gran Premio di Russia. A Sochi, quindi, vedremo in scena il 16esimo appuntamento del campionato su una pista decisamente particolare, ricavata tra i luoghi della Olimpiade invernale della città russa del 2014. La Ferrari, reduce dal terzo successo consecutivo ...

Russia-Slovenia - Europei volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera alle ore 20.30 andrà in scena il secondo quarto di finale degli Europei di volley 2019 tra Russia-Slovenia. Un match che vede i ragazzi di Sammelvuo decisamente favoriti. I russi sin qui sono sembrati un rullo compressore visto che hanno vinto tutte le partite disputate. La Russia ha asfaltato negli ottavi della massima manifestazione europea la Grecia con un netto 3-0. La squadra di Alberto Giuliani ha superato per 3-1 un avversario ...

Volley - Europei 2019 : ottavi di finale. Francia - Russia - Polonia e Serbia : vittorie facili. Germania elimina Olanda - domani l’Italia : Oggi si sono disputati gli ottavi di finale degli Europei 2019 di Volley maschile, spazio a ben sette partite mentre l’ultimo incontro andrà in scena domani pomeriggio (ore 17.00) a Nantes dove l’Italia affronterà la Turchia. La Francia ha liquidato la Finlandia con un agevole 3-0, i Galletti hanno sofferto soltanto nel secondo set quando hanno dovuto rimontare dal 12-16 sostenendo un tiratissimo finale punto a punto. I ragazzi di ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia - Francia - Polonia - Slovenia e Ucraina ai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:46 OA Sport vi ringrazia per aver vissuto con noi quest’intensa giornata di Volley e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:45 Queste le sette squadre che oggi hanno ottenuto il pass per i quarti di finale: Germania, Russia, Serbia, Francia, Polonia, Slovenia e Ucraina. 22:42 BELGIO-Ucraina 10-15: l’Ucraina vola a sorpresa ai quarti di finale. 22:41 BELGIO-Ucraina 9-13: ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia - Francia e Polonia ai quarti - tocca a Bulgaria e Belgio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:19 SLOVENIA-UCRAINA 11-6: si insacca l’attacco di Stern da posto 2, la Slovenia sta dilagando. 22:18 Belgio-UCRAINA 16-18: arriva il break dell’Ucraina 22:17 SLOVENIA-Bulgaria 9-5: mani-out di Stern. 22:16 Belgio-UCRAINA 13-14: ace di Kidenko. 22:15 SLOVENIA-Bulgaria 8-3: parallela in extra-rotazione impressionante di Urnaut. 22:14 Belgio-UCRAINA 12-12: diagonale vincente di ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia - Serbia e Francia ai quarti - tocca a Polonia - Bulgaria e Belgio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:12 SLOVENIA-Bulgaria 1-5: fase break importante con Atanasov al servizio. 21:11 Belgio-UCRAINA 8-10: gran parallela di Plotnytskyi. 21:10 Polonia-SPAGNA 19-10: muro-punto di Komenda. 21:09 SLOVENIA-Bulgaria 1-2: si insacca la palla di Atanasov. 21:07 Belgio-UCRAINA 7-6: mani-out di Van Den Dries. 21:06 Polonia-SPAGNA 16-7: ace di Bieniek, che si sta superando al servizio. 21:05 ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - tocca a Francia e Polonia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Polonia-SPAGNA 12-9: primo tempo vincente di Nowakoski. 20:12 Francia-FINLANDIA 15-18: errore al servizio di Le Roux. 20:10 Polonia-SPAGNA 11-9: Villena trova un diagonale vincente, spagnoli a -2. 20:08 Francia-FINALNDIA 12-15: muro vincente di Boyer, ma la Finlandia c’è! 20:07 Polonia-SPAGNA 8-5: Gonzalez è una vera e propria spina nel fianco per i polacchi. 20:06 ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:54 Nel frattempo sta per iniziare Polonia-Spagna. 19:52 Francia-FINLANDIA 25-16: la Francia passeggia sulla Finlandia, non sarebbe strano vedere qualche cambio di coach Tillie già nel secondo set. 19.51 Francia-FINLANDIA 24-15: mani-out dell’opposto francese. 19:50 Francia-FINLANDIA 22:14: show di Earvin, sta mettendo a terra di tutto. 19:49 Francia-FINLANDIA 21-14: stampatona di ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania - Russia e Serbia ai quarti - Olanda eliminata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:16 La Francia punta al suo secondo titolo europeo dopo quello del 2015. 19:12 Francia e Finlandia si scontreranno per l’ottava volta nel campionato europeo, con i “Galletti” che hanno vinto cinque dei precedenti sette incontri. 19:06 L’appuntamento è alle 19:30 con Francia-Finlandia. 19:03 Serbia-REPUBBLICA CECA 25-18: la Serbia raggiunge Germania e Russia ai quarti ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania e Russia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:49 Russia-GRECIA 25-16: i Campioni d’Europa passano il turno e raggiungono i quarti di finale. 18:47 Serbia-REPUBBLICA CECA 9-6: i serbi stanno attaccando con un 44% di squadra, 37% per i cechi. 18:46 Russia-GRECIA 22-14: russi a tre punti dai quarti di finale. 18:44 Serbia-REPUBBLICA CECA 5-4: muro di Podrascanin, anche lui conoscenza del nostro Campionato. 18:42 Russia-GRECIA 19-10: ...

LIVE Volley - Europei 2019 in DIRETTA : risultati ottavi di finale in tempo reale. Germania avanti sull’Olanda - tocca a Russia e Serbia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:53 Serbia-REPUBBLICA CECA 22-19. servizio vincente anche per Lisinac, è il secondo della sua partita. 17:52 Russia-GRECIA 21-15: i russi si stanno divertendo al servizio,ancora un ace, questa volta di Iakolev. 17:51 OLANDA-Germania 8-6: arriva il primo break del quarto parziale. 17:50 Serbia-REPUBBLICA CECA 19-15: il muro di Sedlacek non è ben indirizzato, tutto facile per gli slavi. 17:49 ...