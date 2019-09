Evento finale Fortnite pronto a sconvolgere la mappa in vista della stagione 11?

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) È unche si avvia verso la conclusionedecimaquello che continua a intrattenere i fan dell’immensa community costruita nel corso degli anni da Epic Games. Come di consueto il sipario che sta per chiudersi sullacorrente vuol dire il possibile arrivo sulla scena di importanti novità per quanto riguarda ladi gioco. D'altronde il Battle Royale è riuscito a costruirsi la proprio fama anche grazie all’estremo dinamismo di cui si è reso costantemente protagonista. E l’legato al Batman Day di quest’anno potrebbe essere stato foriero di utili dettagli in merito a quale sarà la direzione verso cui si muoveranno le variazioni di. Stando infatti alle indiscrezioni riportate in rete (e ovviamente reperibili anche all'interno del gioco stesso, ndr), alcuni indizi sarebbero stati disseminati da parte degli addetti ai lavori. Alcuni ...

Federparchi : Il 1° e 2 ottobre a Roma ci sarà l'evento finale di FishMPABlue2, di cui Federparchi è capofila, sulla piccola pesc… - EmilianoVerga : RT @inLOMBARDIA: AGENDA #inLombardia MILANO BIKE CITY. Domani, 22 settembre, gran finale nelle vie della città con la granfondo Dj100 – 10… - licari_salvator : SUPER POKER RIVER Torna il Grande Evento “10K GARANTITI; 5K GARANTITI AL VINCITORE… -