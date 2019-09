Esce “L’occhiale indiscreto” di Ennio Flaiano | una raccolta dei suoi imperdibili pezzi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Perdonatemi, ho vissuto abbastanza per poter affermare in piena coscienza che dietro ad ogni italiano, me e voi compresi, si nasconde un cretino”. Lo ha scrittonel 1971 sull’Espresso, ma lo potete leggere ora, in una imperdibiledigiornalistici che lo scrittore di Pescara dedicò alla cronaca e al costume, dal 1941 al 1972. Da poco pubblicata da Adelphi, nella sua Piccola Biblioteca, s’intitola. Vi ritroverete ilmigliore, il cronista irriverente, il virtuoso della misura breve, a volte di poche righe, che punta il suo “occhiale indiscreto” e satirico sui difetti degli italiani, che sono quelli di sempre, anche di oggi: « la faziosità, l’intolleranza, il culto della ricchezza e del successo, lo snobismo provinciale, la corruzione morale, la predilezione per la retorica, il falso vitalismo ma ...

