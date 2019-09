Equinozio d’autunno | perché quest’anno arriva il 23 settembre?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 23 settembre 2019) The Butchart Gardens, British ColumbiaAdirondacks, New York State, USAArtist Bluff Trail, New Hampshire, USAVERMONT, USASmugglers Notch, VermontDAEJEON SEO-GU, COREA DEL SUDBayingolin, Xinjiang, China BOSTON, USADANYANG-GUN, COREA DEL SUD Ricker’s Pond, Groton, VermontOntario, CanadaQuebec, CanadaCape Breton Island, Nuova Scozia, CanadaToronto, OntarioMOSCA, RUSSIAMont Tremblant, QuebecL’autunno 2019 comincia di lunedì mattina. Succede solo astronomicamente parlando, meteorologicamente è già autunno dall’inizio del mese di, ma il momento dell’cade proprio a inizio settimana. L’cade alle 9 e 50, ora italiana, di lunedì 23. Non è in ritardo, anche se la tradizione lo vuole nella data del 21, una tradizione disattesa per il quarto anno di fila. Nel 2015 il primo giornoè stato il 23 come lo scorso ...

Agenzia_Ansa : Addio estate, il 23 settembre arriva l'#equinozio d'autunno #ANSA #ANSAScienza - repubblica : L'equinozio d'autunno 2019 non è né il 21 né il 22 settembre: anche quest'anno arriva il 23 - LaStampa : Tecnicamente l'equinozio d'autunno è il 23 settembre, ma già nel weekend l'estate è sembrata un ricordo per gran pa… -