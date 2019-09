Emmy 2019 | da Phoebe Waller-Bridge a Bill Porter e Michelle Williams | i migliori discorsi

Emmy Awards 2019 - da Catherine Zeta Jones a Amy Adams quanto amore sul red carpet : Michael Douglas e Catherine Zeta JonesSacha Baron Cohen e Isla FisherNikolaj e Nukaaka Coster-WaldauMahershala Ali e Amatus Sami-KarimAmy Adams e Darren Le GalloPatricia Arquette e Eric WhiteJared Harris e Allegra RiggioViola Davis e Julius TennonSterling K. Brown e Ryan Michelle BatheJason Ralph e Rachel BrosnhanTerrence Howard e Mira PakTed Danson e Mary SteenburgenLeslie Bibb e Sam RockwellMax Greenfield e Tess SanchezZoe Zakan e Paul ...

Emmy Awards 2019 - il ritorno (con sorriso) di Kit Harington : Emmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonEmmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonEmmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonEmmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonEmmy Awards 2019. Il ritorno di Kit HaringtonKit Harington non è più Jon Snow. E non solo perché ha tagliato i capelli rinunciando al look che tanto lo avvicinava all’eroe di Game of Thrones, ma perché (finalmente) è tornato a sorridere. Sul red carpet degli Emmy ...

Emmy Awards 2019 : i beauty look più belli da copiare : Michelle WilliamsZendaya Naomi WattsKim Kardashian e Kendall JenenrEmilia ClarkeRachel BrosnahanSophie TurnerJulia GarnerAmy AdamsMj RodriguezMaisie WilliamsKerry WashingtonSul red carpet dei 71esimi Emmy Awards, gli Oscar della tv, che hanno avuto luogo a Los Angeles nella notte del 22 settembre, ha trionfato la serie tv «Game of Thrones» e le star ci hanno regalato look bellissimi e facili da replicare. Da Zendaya che per l’occasione ha ...

Sophie Turner e Kit Harington protagonisti della reunion più dolce agli Emmy Awards 2019 : Nostalgia GoT The post Sophie Turner e Kit Harington protagonisti della reunion più dolce agli Emmy Awards 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Emmy Awards 2019 - tutti i look sul red carpet : Emilia Clarke in ValentinoMichelle Williams in Louis VuittonSophie Turner in Louis VuittonKerry Washington in Alaxandre VauthierAmy Adams in FendiZoe Kazan in GucciKristen Bell in Christian DiorIsla Fisher in Zuhair MuradRobin Wright in Saint LaurentPhoebe Waller-Bridge in Monique LhuillierDascha Polanco in Christian Siriano Kelly Osbourne in Brandon Maxwell Eris Baker in Tadashi Shoji Indya Moore in Louis VuittonCaroline Ribeiro in Sandro ...

Emmy 2019 : Trono di spade vince il premio per la migliore serie drammatica : Trono di spade conquista l’oscar della tv più ambito: l’Emmy come miglior serie del genere drammatico. E’ la quarta volta che la serie di HBO si aggiudica l’ambito riconoscimento. Nonostante questo per Trono di spade la 71/a edizione degli Emmy è trascorsa in modo più ‘tranquillo’ delle attese. A stravincere la serata è stata ‘Fleabag’, incoronata miglior serie nella ...

Emmy 2019 - i vincitori : Game of Trones e Fleabag trionfano come migliori serie tv : Era la serie tv favorita con 32 nomination e trionfo è stato per Game of Trones (Trono di Spade) trasmessa da Hbo. L’Oscar della tv per la miglior serie drammatica è andata alla serie che conta milioni di fan nel mondo. Premiata come serie nella categoria commedie è stata Fleabag: produzione inglese è stata la protagonista della notte con Phoebe Waller Bridge, la creatrice e scrittrice della serie, che si è aggiudicata anche il titolo di ...

Emmy Awards 2019 - i vincitori (su tutto Il Trono di Spade - Chernobyl e Fleabag) : tutto è andato come doveva andare agli Emmy Awards 2019, almeno per quel che riguarda Il Trono di Spade. La 71° edizione dei Primetime Emmy Awards si è svolta a Los Angeles domenica 22 settembre notte (ora italiana) per premiare i prodotti migliori dell'anno solare 2019, cioè tutto ciò che è andato in onda (in tv o in streaming) tra il mese di giugno del 2018 e il mese di maggio del 2019. Nonostante la serie ...

Tutti i vincitori degli Emmy 2019 : Phoebe Waller-Bridge e la sua “Fleabag” hanno sbancato, e hanno vinto anche “Game of Thrones” e “Chernobyl”

Emmy Awards 2019 - vincono Game of Thrones e Fleabag : Game of Thrones e Fleabag sono le due serie regine degli Emmy 2019, gli Oscar per la tv assegnati a Los Angeles nella consueta cerimonia giunta alla sua 71esima edizione hanno sancito l’addio con il botto per lo show fantasy ispirato ai romanzi di George R.R. Martin e il trionfo per l’attrice e sceneggiatrice Phoebe Waller Bridge che con il suo Fleabag, disturbante e divertente serie prodotta da Amazon e BBC, ha portato a casa la ...

«Game of Thrones» e la lista dei vincitori agli Emmy Awards 2019 : Emmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy Awards 2019, red carpet e cerimoniaEmmy ...

Emmy Awards 2019 - tutti i vincitori dei premi delle serie tv : È stata una notte piena di sorprese quella degli Emmy 2019: i premi più prestigiosi della televisione americana, infatti, sono stati distribuiti in modo più variegato di quanto si potesse pensare alla vigilia, con qualche assegnazione decisamente inaspettata. Game of Thrones, che partiva da un record di 32 nomination, si è portato a casa il riconoscimento più ambito, quello della miglior serie drammatica, e il premio a Peter Dinklage come ...

Agli Emmy 2019 trionfano le sneakers di Viola Davis insieme al rosso e al rosa : Ancora una volta è Viola Davis a incarnare la libertà di espressione per una donna, e cosa c'è di meglio che cambiare scarpa e mettersi comodo da un certo momento in poi? Agli Emmy 2019, la bella attrice si presenta con entrambi i suoi volti e se sul red carpet sfila davanti ai fotografia impazziti con tanto di tacchi altissimi, sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles si presenta poi con le sneakers ai piedi, in barba alle convenzioni ...

Emmy Awards 2019 : tutti i vincitori : Emmy Awards 2019 - Michelle Williams (da Twitter) Il Trono di Spade, a fronte delle sue trentadue nomination, in questa sua ultima partecipazione agli Emmy Awards ha portato a casa solo due premi, quello come miglior serie drammatica e come miglior attore non protagonista per Peter Dinklage. Tra gli altri vincitori della serata, trasmessa questa notte in diretta da Rai 4, ci sono anche Fleabag come miglior commedia, Chernobyl come miglior ...