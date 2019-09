Emma Marrone attaccata dagli haters | Muccino la difende | ' Avete il cuore pieno di vermi'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) La notizia dei nuovi problemi di salute diè arrivata come un fulmine a ciel sereno qualche giorno fa, proprio in un periodo particolarmente intenso per la cantante salentina. Oltre al singolo 'Io sono bella' scritto per lei da Vasco Rossi, il talento di Amici si apprestava anche a presentare il suo debutto cinematografico nel film 'Gli anni più belli' di Gabrielein uscita a febbraio 2020. Ma se il mondo dello spettacolo e della musica (e non solo) si è unito compatto per esprimere la sua solidarietà nei confronti della cantante, gli immancabilinon si sono tirati indietro e hanno approfittato dell'occasione per nuovi pesantissimi attacchi. Proprio come accaduto in passato per Nadia Toffa, che aveva dovuto sopportare ogni genere di offesa, anche per lei sono arrivate parole illeggibili da parte dei 'leoni da tastiera'. In difesa dell'amica e collaboratrice, ...

Corriere : Emma Marrone e le altre: noi non siamo il nostro male - giornalettismo : La violenza verbale colpisce ancora #EmmaMarrone. L'annuncio dello stop per via delle sue condizioni di salute ha f… - Radio105 : Dai @MarroneEmma, siamo tutti con te ? #emmamarrone -