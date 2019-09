Emma dopo il temporaneo ritiro ha detto ai suoi fan di stare tranquilli

Emma parla con i fan dopo l’annuncio nel quale ha detto di doversi fermare per motivi di salute : dopo aver annunciato di doversi prendere un periodo di pausa per via di un problema di salute da risolvere, Emma tranquillizza i fan. In un video dove la cantante sembra in procinto di entrare in un hotel, alcuni fan preoccupati le chiedono come sta e lei risponde: “Io sono tranquilla, stati tranquilli anche voi”. Emma mostra ancora una volta la sua grande forza: in molti le sono vicino in questi giorni con messaggi di affetto e di ...

“Ecco come mi sento”. Emma Marrone - le prime parole dopo il doloroso annuncio : In questi giorni non si parla d’altro: Emma Marrone. La meravigliosa cantante salentina, ha recentemente annunciato di dover interrompere la sua carriera musicale per esigenze di salute. Alcuni anni fa, l’ex vincitrice di Amici, si sottopose già ad alcune cure mediche per via di un tumore alle ovaie. La vicenda accadde poco prima della audizioni per il talent show: all’epoca, durante i provini, la cantante chiese alla De Filippi di non ...

Emma Marrone : dopo lo stop arriva anche il messaggio dei Elodie : Un vero e proprio coro di sostegno e solidarietà, da parte di amici e colleghi ma anche di fan. dopo l’annuncio di Emma Marrone, costretta a prendersi una pausa per un problema di salute, ‘Forza Emma’ è diventato un trend topic di Twitter. “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”, aveva scritto Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: ‘La ...

Emma Marrone : dopo lo stop arriva anche il messaggio dell’ex - Marco Bocci : Tra i tanti, tantissimi messaggi di affetto e sostegno per Emma Marrone, anche quelli di Marco Bocci e Laura Chiatti. Da poco la cantante salentina che qualche anno fa lottò contro un tumore ha annunciato a mezzo Instagram di doversi prendere una pausa dalla musica per “problemi di salute”. Emma, 35 anni, ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha spiegato a tutti i suoi fan di doversi prendersi cura di sé. Ma con una promessa. ...

Emma Marrone - il messaggio della cantante dopo l’annuncio dello stop : “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”. Così, Emma Marrone ha annunciato su Instagram lo stop a causa di alcuni problemi di salute. La cantante salentina che qualche anno fa lottò contro un tumore ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha spiegato a tutti i suoi fan di doversi fermare per prendersi ...

Emma Marrone - rivincita dopo le delusioni : ora starebbe con Nikolai - Mister Norvegia 2011 : dopo anni di silenzio, Emma Marrone è tornata a campeggiare sulle riviste di gossip per la sua Misteriosa vita sentimentale: il numero di "Chi" che è uscito ieri, infatti, informa i fan della cantante che avrebbe un nuovo amore. La bella salentina si sarebbe fidanzata con Nikolai Danielsen, un modello di 28 anni che nel 2011 è stato eletto Mister Norvegia. La pugliese, che in passato ha sempre smentito le false notizie trapelate sul suo privato, ...

Emma Marrone - importanti novità dopo le vacanze : una sorpresa-bomba! : Ultime notizie su Emma Marrone: nuove collaborazioni e un disco in arrivo? Emma Marrone si è concessa un’altra pausa dal lavoro. Un’estate piuttosto movimentante, per la cantante di Amami. Si è fermata poche volte e, quando ne ha avuto occasione, ha passato del tempo con la sua famiglia. Ci sono state delle novità importanti in […] L'articolo Emma Marrone, importanti novità dopo le vacanze: una sorpresa-bomba! proviene da ...

Lotteremo con lei e per lei! GEmma Galgani - il messaggio dopo la brutta notizia di questi giorni : Anche se il trono over di Uomini e Donne è andato in vacanza da settimane, i fan di Gemma Galgani possono continuare ad avere aggiornamenti della dama via Instagram. Ed è proprio lì, sul social, che il pubblico di Maria De Filippi ha appreso che presto rivedrà Gemma in tv. Molto prima di settembre, quando tornerà in onda il dating show di Canale 5. La Galgani è infatti ora impegnata nelle riprese di Giortì, il nuovo format Fascino dedicato alle ...