Emergenza razzismo | Koulibaly | «Siamo diversi ma siamo tutti fratelli»

Fonte : ilmattino

(Di lunedì 23 settembre 2019) «Lo abbiamo capito da bambini a Saint-Diè e voglio che anche mio figlio lo capisca. Spero che un giorno lo capiranno anche quelli che mi fanno buu. Sì, forse. Ma...

peruginoean : questa non è più emergenza, stiamo rischiando di perdere L'italia! e non è razzismo è sotto gli occhi di tutti. Int… - calvi1956 : RT @PiramideRossa: Ma in Italia l’emergenza razzismo non esiste !!! ?????? -