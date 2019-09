Ebola | l’allerta di Msf | “In Congo vaccinazioni troppo lente”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) In poco più di un anno l’epidemia diin Repubblica Democratica delha ucciso oltre 2.000 persone, con un tasso di mortalità del 67%, paragonabile a quello dell’epidemia del 2014-2016 in Africa occidentale. Per Medici senza frontiere uno dei problemi principali è la lentezza delle attività di vaccinazione, anche a causa della mancata trasparenza sulle forniture da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità. Msf chiede dunque l’istituzione di un Comitato indipendente per favorire una gestione più trasparente del programma di vaccinazione. “Grazie agli sforzi del ministero della Salute e dell’Oms, circa 225.000 persone sono state vaccinate con il rVSV-Zebov, un vaccino innovativo prodotto da Merck che ha dimostrato alti livelli di efficacia. Questo numero resta però ampiamente insufficiente – sottolinea Msf – come dimostra il ...