Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ad IFA, il brand che ora campeggia sui PC dell’ex divisione computer di Toshiba dopo l’acquisizione dell’80% delle quote da parte di SHARP, hailX50-F unda 15″ pensato per il segmento. Caratterizzato da un corpo sottile in magnesio, più leggero della plastica –il PC pesa crica 1,36Kg– ma in grado di garantire la resistenza a fino 100Kg di pressione, e dalla tinta blu scuro, l’X50-F cerca di rispondere ai bisogni degli utenti aziendali, vedendo il produttore giapponese utilizzare sul suoCPU Intel i3, i5 ed i7 di ottava generazione, e non più recenti, in quanto questa generazione vede disponibili (i5 ed i7) varianti con supporto alla tecnologia vPro di interesse al settore di riferimento. Completano la scheda tecnica fino a 16GB di memoria DDR4, fino a 1TB di disco SSD PCIe, il display ...

Cascavel47 : Dynabook Tecra X50-F, presentato ad IFA il nuovo notebook business da 15? dell’azienda giapponese… - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Dynabook Tecra X50-F, presentato ad IFA il nuovo notebook business da 15? dell’azienda… - ilfattovideo : Dynabook Tecra X50-F, presentato ad IFA il nuovo notebook business da 15? dell’azienda giapponese -