Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2019) L’inizio del ‘Vip’ è ormai imminente e c’è davvero un’attesa spasmodica per conoscere i nomi ed i volti dei concorrenti. Il richiamo del programma che sarà condotto da Alfonsoè enorme e c’è addirittura chi si propone autonomamente per entrare nella casa. Ma chi sono le ultime due donne che sperano di convincere? La prima è Arianna David, vincitrice dinel 1993. Al settimanale Spy la bellissima conduttrice ed attrice 46enne ha dichiarato: “Vip? Mi piacerebbe e, se mi chiamassero, ci rifletterei. Potrebbe essere una bella esperienza e potrebbe spingermi a rimettermi in gioco nel lavoro: il miosogno è un bel ruolo, anche piccolo, in una serie tv”.Chi è invece l’altra aspirante? Ha anche lei trionfato a, ma nel 1999. Si tratta della conduttrice televisiva e radiofonica Manila Nazzaro, 41 ...

Noovyis : (Due Miss Italia per il prossimo Grande Fratello Vip. Signorini fa le cose in grande) Playhitmusic -… - stregaalyce : RT @LucaCiardi1977: @Miss_FrancyM @neniambulance Pensa questo in casa,con moglie e figli. Sai che due palle poverini? E non dirmi che c’era… - CropsUp : @Miss_FrancyM La gente è anche contro i sacchetti della frutta a due centesimi, per dire. -