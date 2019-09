Domenica Live | Loredana Lecciso su Romina Power | Mi lasci spiazzata | non voglio

Francesca De Andrè furiosa a Domenica Live : “Gennaro Lillio mi ha scaraventata dall’altra parte della camera” : Francesca De Andrè è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove si è presentata accompagnata da Giorgio Tambellini, il suo ex con cui è tornata insieme dopo la fine della storia d’amore con Gennaro Lillio, nata tra le mura della casa del Grande Fratello. Durante l’intervista la De Andrè ha sfogato la sua rabbia senza risparmiare attacchi a quest’ultimo: “Gennaro deve sempre fare la parte del cotonato e di ...

Ascolti TV | Domenica 22 settembre 2019. Imma Tataranni parte col botto (23.3%). Live – Non è la D’Urso 14.9% - Non è L’Arena 6.2% : Imma Tataranni – Vannessa Scalera Per problemi tecnici i dati auditel di ieri non saranno rilasciati prima delle ore 12.00. Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 5.118.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha catturato l’attenzione di 1.088.000 spettatori ...

Domenica Live - Francesca De Andrè furiosa : "Gennaro mi ha scaraventata dall'altra parte della camera" : Ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live Francesca De Andrè, accompagnata dall'ex fidanzato, Giorgio Tambellini, tornato ad essere il suo ragazzo dopo la fine della storia con Gennaro Lillio. Durante l'intervista la De Andrè si è dimostrata una furia, spendendo parole al vetriolo non sull'ex Gennaro

Domenica Live : Francesca e Giorgio vittime di un complotto - la De Andrè accusa Gennaro di fare uso di sostanze : L'ex gieffina racconta tutta la verità sulla rottura con Lillio e il riavvicinamento con Tambellini.

“La mia gravidanza?”. Jasmine Carrisi fa chiarezza a Domenica Live e racconta a tutti cosa succede : Ma Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, è incinta? Lei e la mamma sono state ospiti della puntata di ‘Domenica Live‘ e naturalmente la ragazza ha approfittato dell’intervista per dire la sua su alcune voci circolate sul suo conto che la vedrebbero fidanzata con il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Barbara D’Urso ha rimarcato la forza di Jasmine Carrisi che ogni giorno deve fare i conti con i subdoli attacchi ...

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. ...

Domenica Live : furia Francesca De Andrè su Gennaro - Fabrizia e Cristiano : Francesca De Andrè, furia a Domenica Live: pesanti bordate su Gennaro, Fabrizia e Cristiano Francesca De Andrè è sbarcata a Domenica Live con Giorgio Tambellini. I due sono da poco tornati assieme dopo che la ragazza ha chiuso la love story decollata al Grande Fratello con Gennaro Lillio. Nello studio Francesca è stata una furia, […] L'articolo Domenica Live: furia Francesca De Andrè su Gennaro, Fabrizia e Cristiano proviene da Gossip e Tv.

Terremoto - continua la Domenica di forti scosse : paura in Toscana - gente in fuga a Lucca [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto scuote l’Italia in questo weekend. Alle 18.12 del pomeriggio un boato e un forte tremore del suolo hanno colpito la Toscana, con epicentro a Lucca. La gente si è riversata in massa nelle strade. Seguiranno aggiornamenti Terremoto, le scosse delle ultime 24 ore tra Italia e Albania: grande paura da Nord a Sud L'articolo Terremoto, continua la Domenica di forti scosse: paura in Toscana, gente in fuga a ...

Loredana Lecciso/ Frecciatina a Romina? 'I miei figli sono vaccinati' - Domenica Live - : Loredana Lecciso, ospite di Domenica Live, lancia una piccola Frecciatina a Romina Power, che qualche giorno fa ha ammesso di essere no-vax

Jasmine Carrisi a Domenica Live : "Non sono incinta - con Giovanni Antonacci siamo amici" (video) : Jasmine Carrisi, ospite della prima puntata di 'Domenica Live', in onda, oggi, 22 settembre 2019, con la mamma Loredana Lecciso, ha risposto, con molta dolcezza, alle critiche che i detrattori le hanno mosso, quest'estate, sui social (tra cui quella di essere ricorsa alla chirurgia estetica): (sulla presunta gravidanza) Avrò messo su qualche chilo. (sull'amicizia affettuosa con il figlio di Biagio Antonacci) Con Giovanni siamo amici. Abbiamo ...

Domenica Live - Loredana Lecciso alla d’Urso : “Mi lasci spiazzata” : Loredana Lecciso a Domenica Live: “Non ho nulla contro Romina Power” Prima puntata della nuova edizione di Domenica Live che andrà a scontrarsi con il nuovo programma di Francesca Fialdini. Una sfida all’ultimo colpo di share. Per iniziare bene la stagione tv Barbara d’Urso ha invitato in studio Francesca De André e Giorgio Tambellini (che sono tornati insieme) e Loredana Lecciso che ha portato sua figlia Jasmine ...

Domenica Live diretta prima puntata 22 settembre 2019 : anticipazioni : Domenica Live, condotto da Barbara d’Urso, torna, oggi, 22 settembre 2019, a partire dalle 17:20, su Canale 5.prosegui la letturaDomenica Live diretta prima puntata 22 settembre 2019: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 22 settembre 2019 09:00.

LOREDANA LECCISO/ Al Bano? Meglio il Grande Fratello Vip... - Domenica Live - : LOREDANA LECCISO sarà ospite di Domenica Live in occasione della puntata di debutto di oggi, 22 settembre 2019, in onda su Canale 5

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. ...