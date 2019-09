Domenica In | Francesca Fialdini parla del fidanzato | cosa le scuce Mara Venier

Francesca De Andrè furiosa a Domenica Live : “Gennaro Lillio mi ha scaraventata dall’altra parte della camera” : Francesca De Andrè è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, dove si è presentata accompagnata da Giorgio Tambellini, il suo ex con cui è tornata insieme dopo la fine della storia d’amore con Gennaro Lillio, nata tra le mura della casa del Grande Fratello. Durante l’intervista la De Andrè ha sfogato la sua rabbia senza risparmiare attacchi a quest’ultimo: “Gennaro deve sempre fare la parte del cotonato e di ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della Domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Francesca Fialdini debutta nella Domenica di Rai1 : 'A ruota libera' dopo la Venier : Ospite della prima puntata il ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova. La conduttrice racconterà storie di...

Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sono tornati insieme : l'annuncio a Domenica Live : Per mesi sul web si è parlato molto di Francesca De Andrè e della sua movimentata vita sentimentale, argomento che è stato tra i principali del gossip per tutta la scorsa primavera. Dopo la notizia dell'addio a Gennaro Lillio, conosciuto al Grande Fratello 16, la genovese finisce di nuovo al centro dell'attenzione per un inaspettato ritorno di fiamma: la ragazza fa di nuovo coppia con Giorgio Tambellini, il toscano che l'ha tradita mentre era ...

Domenica Live - Barbara d’Urso sfida Francesca Fialdini : “Sarò con voi” : Francesca Fialdini: Barbara d’Urso ritorna con Domenica Live E’ ufficiale: Barbara d’Urso tornerà con Domenica Live. Dopo mesi di dubbi e perplessità, la bella conduttrice partenopea ha confermato ai suoi fedeli telespettatori che tornerà a condurre il suo programma della Domenica, ma in versione ridotta: Barbara andrà in onda dalle 17 e 30 circa, andandosi a scontrare con il nuovo programma di Francesca Fialdini. Io non vi ...