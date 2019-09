Direzione Pd | Cuperlo | “Scissione consensuale Renzi? Paradosso | come la carbonara senza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Non ho capito la separazionedi. Non esiste in natura èlaguanciale”, così Giannientrando allaPd. “Di quelle famose primarie sono rimasto solo io? M’hanno rimasto solo! Sono scelte diverse. Mi piacerebbe che Pippo (Civati, ndr) tornasse. D’Alema? L’ho sentito alla festa del Partito Democratico. Scusate, lapsus, alla festa di Art 1. D’Alema ha detto che ritiene un errore l’atto di nascita del Partito Democratico. Non è che non vogliamo D’Alema e Bersani, ma sono loro che non hanno tale richiesta”, conclude. L'articoloPd,: “Scissionelaguanciale”. Poi il lapsus du D’Alema proviene da Il Fatto Quotidiano.

