Dieta contro alitosi | ecco cosa mangiare e quali alimenti evitare

Perdere peso e tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue : un aiuto da una particolare Dieta : Una interessante ricerca è stata presentata in occasione del 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete: lo studio, condotto dalla Physicians Committee for responsible medicine di Washington su un campione di 147 adulti in sovrappeso ma non affetti da diabete, ha evidenziato che un periodo di 16 settimane di dieta vegana può aumentare il microbiota intestinale, che determina un miglioramento del peso corporeo ed il ...

Giulia De Lellis sbotta contro Andrea Damante : 'Mi teneva a Dieta - non mi faceva mangiare' : Continua a far molto discutere il libro di Giulia De Lellis, che sarà presente in tutti i negozi a partire dal 17 settembre. 'Le corna stanno bene su tutto' è questo il titolo che l'ex volto di Uomini e donne ha voluto dare al suo romanzo dove per la prima volta parla apertamente di uno dei momenti più difficili della sua vita. La De Lellis, infatti, ha voluto mettere per iscritto il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita da Andrea ...

Dieta con bacche di acai - ti depuri e controlli il colesterolo : La Dieta con bacche di acai è uno schema alimentare che favorisce la depurazione dell’organismo e il controllo dei livelli di colesterolo cattivo. Queste bacche originarie dell’Amazzonia, caratterizzate da un piacevole sapore acidulo, sono famose soprattutto per la loro carica antiossidante. Nel corso degli anni, sono stati effettuati diversi studi sulla loro composizione. Tra questi è possibile ricordarne uno del 2004, i cui ...

Dieta iposodica dimagrante contro ipertensione e cellulite : menù : Dieta iposodica dimagrante contro ipertensione e cellulite: menù completo dei 7 giorni per dimagrire e perdere peso in salute

Dieta ovo vegetariana - perdi peso e tieni sotto controllo la pressione : La Dieta ovo vegetariana è un regime alimentare che si basa sull’eliminazione di tutti gli alimenti di origine animale, fatta eccezione per le uova. Lo schema in questione prevede l’esclusione di tutte le tipologie di carne – compresa quella bianca – ma anche del pesce e dei prodotti lattiero-caseari. Come già detto, è ammessa l’assunzione di uova e di tutti i cibi derivati. Questo significa, per esempio, che è ...

Dieta della serenità per dimagrire e contro lo stress : menù : La Dieta della serenità aiuta a dimagrire e combatte lo stress. Ecco quali alimenti mangiare ogni giorno per perdere peso. menù

Dieta lipofidica per dimagrire contro diabete e ipertensione : La Dieta lipofidica per dimagrire e contro diabete e ipertensione. Si basa sul consumo di alimenti naturali. Ecco cosa si mangia

Dieta Cram per dimagrire in 3 giorni e contro diarrea e gastroenterite : La Dieta Cram è una Dieta che aiuta a dimagrire velocemente in 3 giorni e contro diarrea e gastroenterite. Menù

Dieta - estratto di arancia rossa e limone contro il diabete : L’assunzione di estratto di arancia rossa e scorza di limone può rivelarsi utile ai fini di prevenzione del diabete. A dirlo è uno studio condotto da un’equipe del centro di ricerca Olivocultura, Frutticultura e Agrumicultura del CREA, il principale ente italiano dedicato alla ricerca in ambito agroalimentare. Lo studio in questione, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista scientifica Journal of Cellular ...

