Diario As | il lunedì nero della Juventus in Borsa chiude a -4 | 4% L’aumento di capitale

(Di lunedì 23 settembre 2019) Evidentemente questa meravigliosa ricapitalizzazione – strombazzata da tanti media italiani – non ha convinto gli investitori. Ovviamente. Oggi è stato il primo giorno didopo la presentazione del bilancio che ha evidenziato un rosso di 40 milioni. In Spagna,As scrive delin. Scrive l’edizione on line del quotidiano che le azionisono crollate del 7,2% scendendo fino a 1,27 euro alle 9.35 del mattino. Alla fine ha chiuso con un meno 4,7% dopo essere scivolata anche a meno 8% Dal 23 agosto, giorno in cui erano quotate a 1.58, le azioni sono progressivamente calate. Fino allo stop di questa mattina per eccesso di ribasso. Ovviamente l’aumenti dinon è piaciuto. Gli investitori non hanno creduto alle panzane scritte da molti giornali italiani – non da Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore. Anche ...

