Diabete | dalla nutraceutica un rimedio naturale per abbassare gli zuccheri nel sangue

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Principi attivi naturali, estratti da due alghe marine provenienti dalle acque oceaniche più fredde, sono in grado di ridurre i livelli dinele di grasso nel fegato. La capacità di queste alghe è stata evidenziata da diverse ricerche medico-scientifiche, a riprova dell’aiuto che lamette a disposizione per il trattamento di malattie molto diffuse nella nostra società e spesso associate tra di loro, come, disglicemie e ‘fegato grasso’ (Steatosi epatica non alcolica). Il sovrappeso, l’obesità, la sedentarietà, l’incostanza nel seguire uno stile di vita sano sono alla base di un continuo incremento di alterazioni del metabolismo, specie degli, che col tempo si traducono ineluttabilmente in danni irreversibili a livello cardiaco, vascolare ed epatico. Diversi recenti studi italiani hanno dimostrato come un nutraceutico derivato dalle alghe ...

