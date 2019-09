Di Maio | “Io e Conte d’accordo su riduzione delle tasse” Il premier | “Italia vuole la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2019) “Ci vedete in attrito? Non credo“. Luigi Dismentisce tensioni con Giuseppelegate all’ipotesi – mai confermate – di nuove tasse. Nelle ultime ore, infatti, alcuni quotidiani hanno parlato di una spaccatura tra il ministro degli Esteri e il presidente del consiglio. Per smentire questo tipo di ricostruzioni, Diha raggiuntonel suo albergo a New York alla vigilia dell’assemblea generale dell’Onu, intrattenendosi insieme alcon i cronisti. “L’obiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle”, ha detto Diaccanto a, sottolineando che sul tema”siamo”. “Se poi c’è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro. Non si possono fare balzelli per fare cassa“, ha spiegato, “auspicando una legge di bilancio ...

