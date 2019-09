Demolition Man film stasera in tv 23 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di lunedì 23 settembre 2019)Man è ilin tv lunedì 232019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVManin tv:e scheda GENERE: FantasyANNO: 1994REGIA: Marco Brambilla: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Benjamin Bratt, Bob Ginton, Denis Leary, Nigel Hawthorne, Brett Jones, Steve Kahan, Kristopher Logan, Paul Bollen, Grand L. Bush, Alex Chapman, Bill CobbsDURATA: 114 MinutiManin tv:Siamo a Los Angeles nel 1996. Il sergente John Spartan (Sylvester Stallone), soprannominato da tutti “Man” per i suoi metodi un po’ burrascosi, cattura dopo una caccia sfrenata durata 2 anni ...

SRubinato : RT @giuliomeotti: Una tassa sulle merendine e le bibite gassate. Una vecchia storia questa del nanny state progressista che vuole tassare i… - mariadmarzano : RT @Acidelius: #Giuseppi: «Sì alla tassa su merendine, biglietti aerei e bibite gasate per aumentare lo stipendio degli insegnanti» Finirà… - silvanhoe : RT @Acidelius: #Giuseppi: «Sì alla tassa su merendine, biglietti aerei e bibite gasate per aumentare lo stipendio degli insegnanti» Finirà… -