Da Regione 16 milioni per 500km di nuove piste ciclabili

Inchiesta Maugeri - Formigoni e gli altri condannati dalla Corte dei Conti a pagare oltre 47 milioni di euro di risarcimento alla Regione : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato in solido l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, gli ex vertici della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, la Fondazione stessa, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per il caso Maugeri a favore della Regione Lombardia. I sequestri già effettuati, tra cui ...

Sicilia - torna la maxi mancia della Regione : 29 milioni di euro a teatri - sagre e musei del vino. Micciché : “Legge da approvare anche di notte” : La chiamavano “Tabella H”. Un elenco di finanziamenti, contributi e prebende concessi a pioggia, in occasione delle leggi Finanziarie in Sicilia. Formalmente eliminata, a poco a poco è tornata, facendo capolino anche nell’ultimo disegno di legge affrontato dall’Assemblea regionale: un collegato alla legge di stabilità che destina soldi un po’ per tutto: gare automobilistiche e teatri, nuovi musei e istituti religiosi. Una legge da 29 milioni che ...

Firenze. 12 milioni dalla Regione per azioni a tutela del patrimonio forestale : Ripristino delle foreste di pino marittimo danneggiate dai parassiti; interventi sulle aree boscate colpite da incendi e calamità naturali; mitigazione

Maltempo Piemonte - Presidente Regione : “Estate pazza - danni per 10 milioni. Il Governo si ricordi di noi” : Superano i dieci milioni di euro i danni causati dal Maltempo di questa “pazza estate Piemontese“. Lo afferma il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine dell’incontro ad Asti con i sindaci dei comuni danneggiati dal Maltempo delle scorse settimane. “I danni riguardano le aziende agricole, i privati e le amministrazioni pubbliche. Ed è un dossier che purtroppo stiamo implementando settimana dopo ...

Firenze. Disabilità gravissime : in quattro anni dalla Regione quasi 50 milioni : Dal 2016 ad oggi la Regione ha destinato quasi 36 milioni di euro alle persone con Disabilità gravissime e ulteriori

Maltempo Veneto : la Regione chiede 27.5 milioni di euro per i danni di maggio : Il Maltempo di maggio ha causato oltre 27 milioni di euro di danni a canali, scoli, opere di irrigazione e di bonifica del territori Veneto. Questa la proposta di declaratoria che la Giunta veneta, su proposta dell’assessore regionale all’agricoltura e alla bonifica Giuseppe Pan, ha inviato al ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono ...

Nidi gratis. Da Regione Lombardia 37 milioni per azzeramento rette : È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’adesione delle famiglie lombarde alla misura ‘Nidi gratis 2019-2020’, che dà attuazione alla delibera

Dalla Regione Lombardia 6 - 4 milioni per aiutare i cittadini in disagio a pagare l’affitto : La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, uno

Dissesto idrogeologico Sicilia - la Regione : “70 milioni per i centri abitati” : In arrivo altri 70 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio in Sicilia. Lo ha deciso il governo regionale che ha rimodulato le risorse del ‘Patto per il Sud – Fondo di sviluppo e coesione’, destinandole a 19 opere in centri abitati per prevenire fenomeni franosi. Il Piano degli interventi è stato predisposto dalla Struttura commissariale contro il Dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Nello ...

