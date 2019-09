Crolla scuola in Kenya durante le lezioni | 7 bambini sono morti

Kenya - Crolla scuola : strage di bambini <br> Almeno sette morti. Si scava tra le macerie : Tragedia a Nairobi, in Kenya, dove Almeno sette bambini sono morti nel crollo di una scuola mentre una decina sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie. A dare la notizia sono fonti ufficiali del governo keniano, secondo cui altri 57 bambini sono stati soccorsi e portati in ospedale. Il crollo riguarda la Precious Talent Top School, dove sono assiepati i genitori dei bimbi, in attesa di notizie sulla sorte dei figli. Sul posto le ...

Pegli - finestra Crolla su studenti in una scuola media : 4 feriti : Cade finestra in classe e ferisce quattro alunni della scuola media Alessi di piazza Bonavino, a Pegli. Gli studenti sono finiti in codice verde, per precauzione, al Gaslini. Secondo le prime informazioni, una finestra aperta a vasistas si è staccata uscendo dalle mappe. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato di Sestri Ponente. Il preside è stato sentito dagli agenti. Cade finestra in una scuola di Genova La direzione sanitaria ...