Cristiano Ronaldo sul gesto ai tifosi dell' Atletico Madrid | ' La gente parla tanto'

Balotelli snobba Cristiano Ronaldo : clamorosa frecciata anche alla Juventus! : “La partita con la Juventus? E’ come tutte le altre”. Indifferenza da parte di Mario Balotelli in vista della prossima giornata del campionato di Serie A contro la Juventus, l’attaccante ha scontato 4 giornate di squalifica. Nell’anticipazione dell’intervista che ha rilasciato a Dazn il calciatore non risparmia qualche frecciata: “Non sono mai stato cosi’ bene, nemmeno ai tempi del ...

Juve batte Verona : Cristiano Ronaldo è decisivo anche se non brilla : Nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A la Juventus supera a fatica il Verona di Ivan Juric per 2-1. La "Vecchia Signora" si è ritrovata sotto di un gol nella prima frazione di gioco ed è stata brava a non perdere la calma e rimontare, grazie alle reti di Ramsey su assist di CR7 e alla rete dello stesso portoghese nella ripresa su calcio di rigore....Continua a leggere

Juventus - Cristiano Ronaldo torna sul gesto di Madrid : “La gente parla troppo” : Un assist e un gol su rigore per Cristiano Ronaldo nel successo della Juventus sul Verona. Il portoghese, però, ai microfoni di Sky Sport nel post gara è tornato sul gesto nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid dopo l’occasione avuta nel recupero della sfida di Champions: “Non voglio tornarci ma la gente parla troppo”, ha detto. Poi un commento alla gara odierna: “L’importante era la vittoria, non ...

Juventus - che sofferenza contro il Verona! Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano la figuraccia : i bianconeri si confermano ‘battibili’ : La Juventus soffre contro il neopromosso Verona e riesce ad imporsi 2-1 in rimonta: le reti di Ramsey e Cristiano Ronaldo evitano il peggio, ma i bianconeri si confermano ‘battibili’ Dopo il 2-2 di Champions contro l’Atletico Madrid, la Juventus torna in campo per la quarta giornata di Serie A in un match all’apparenza semplice sulla carta, contro il Verona neopromosso, ma che ha nascosto più di un’insidia. AFP/LaPresse Lo si vede subito ...

VIDEO Juventus-Verona 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Ramsey e Cristiano Ronaldo firmano la rimonta vincente : La Juventus ha sconfitto il Verona per 2-1 nel match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino. I ragazzi di Maurizio Sarri sono tornati al successo dopo i pareggi contro Fiorentina e Atletico Madrid ma la partita è stata davvero molto complicata visto che gli scaligeri sono passati in vantaggio al 20′: calcio di rigore ...

Juventus - Sarri mette in chiaro le cose : “questa squadra non sarà mai il Napoli. Da Cristiano Ronaldo mi aspetto cose eccezionali” : Maurizio Sarri chiarisce il suo pensiero alla vigilia della sfida con il Verona: niente turnover, si lavorerà sull’aggiustare i difetti mostrati contro l’Atletico Madrid. Da Cristiano Ronaldo e Bernardeschi serve una risposta importante Dopo il 2-2 maturato sul campo dell’Atletico Madrid, partendo da un doppio vantaggio, la Juventus torna in Italia con un po’ di amarezza e la voglia di rifarsi a partire dalla sfida ...

Cristiano Ronaldo - spunta una delle ‘famose’ commesse del McDonald’s : “vi racconto come si comportava CR7” : Il portoghese ha raccontato in una recente intervista di voler incontrare quelle commesse di McDonald’s che da ragazzo gli regalavano gli hamburger avanzati: una è giù spuntata fuori Sono passati pochi giorni dalla sua intervista, ma Cristiano Ronaldo ha già trovato una di quelle commesse gentili di McDonald’s che gli regalavano hamburger avanzati ai tempi delle giovanili dello Sporting Lisbona. LaPresse E’ bastato poco ...

Gazzetta : la vera sfida di Sarri è su Cristiano Ronaldo : Tracce di Sarrismo al San Paolo più che al Wanda Metropolitano. Scrive Garlando sulla Gazzetta dello Sport parlando delle due sfide Champions di Napoli e Juve, ma nulla di anormale, poiché Sarri è stato al Napoli per 3 anni e Ancelotti non ha mai pensato di vanificare i frutti del lavoro del suo predecessore Allo stesso modo, la Juve di Madrid ha messo a frutto la disponibilità alla sofferenza coltivata nel passato recente e l’arte della ...

Cristiano Ronaldo - tutti i gesti di un campione che a volte esagera : Cristiano Ronaldo non ce la fa proprio. C’è cascato un’altra volta. Se gli capita un'occasione per provocare gli avversari (tifosi, giocatori) state pur certi che lui non se la farà sfuggire. Non è cattivo, è che lo disegnano così. Anche stavolta, come tante altre volte. L'altra sera, al Wanda Metropolitano di Madrid, notte da Champions. Atletico Madrid vs Juventus. Si sta sul 2-2, manca un ...

Calciomercato - la bomba dalla Spagna su Cristiano Ronaldo : cessione dell’Atalanta a gennaio - scambio Milan-Siviglia : Le squadre del massimo campionato italiano e non solo continuano a muoversi sul Calciomercato, la sessione estiva è da poco terminata ma i club non si fermano, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che riguardano anche le big del campionato di Serie A, le dirigenze si muovono in vista delle sessioni di gennaio e giugno. HUDSON-ODOI RINNOVA CON IL CHELSEA – Importante mossa per il futuro in casa Chelsea, Callum Hudson-Odoi ha ...

Cristiano Ronaldo : 'Agli inizi non avevo soldi - andavo a chiedere hamburger avanzati' : In una lunga e interessante intervista mandata in onda dalla rete britannica ITV, si è visto un Cristiano Ronaldo inedito che ha parlato della propria vita calcistica fin dai suoi inizi. Spicca il ricordo dei suoi primi passi e di quando non aveva soldi per mangiare, andando così a chiedere gli hamburger avanzati al McDonald's, all'età di 12 anni. L'ossessione di CR7 è il successo Cristiano Ronaldo è nato a Funchal il 5 febbraio del 1985, ed è ...

Berbatov dice basta - nel messaggio di addio riferimento a Cristiano Ronaldo : “La mia ultima partita è stata più di un anno fa, credo sia il momento giusto per fermarsi”. Dimitar Berbatov ha annunciato con queste parole sul proprio profilo Instagram il ritiro dal calcio giocato. Il 38enne attaccante bulgaro ha collezionato 605 partite in carriera siglando 243 gol. In bacheca può vantare 3 Premier League, 3 Fa Cup e 3 Community Shield tutte vinte con la maglia del Manchester United, e anche una coppa di ...

Cristiano Ronaldo : “il sesso con la mia Georgina meglio del gol in rovesciata alla Juve” : Cristiano Ronaldo ha realizzato alcuni dei gol piu’ belli della storia della Champions League. L’attaccante juventino, intervistato da Piers Morgan per ‘Good Morning Britain’, si e’ lasciato andare a dettagli piccanti sulla sua relazione con la bella Georgina Rodriguez. alla domanda del giornalista che gli ha chiesto se il suo gol di rovesciata contro la Juventus quando giocava nel Real Madrid fosse stato ...

Repubblica : Cristiano Ronaldo prima aveva una squadra attorno - adesso deve cucirla lui : La Juve infrange il suo sogno di superare l’Atletico e chiude solo con un pareggio il suo esordio in Champions La Juve non ancora sarrista e l’Atletico ancora cholista hanno pareggiato una partita illogica scrive Emanuele Gamba su Repubblica, commentando due squadre che ancora non sono riuscite a metabolizzare i cambiamenti che le stanno attraversando. I gol infatti sono arrivati alla vecchia maniera, con due contropiedi La differenza è ...